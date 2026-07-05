北約峰會在即　特朗普不滿盟國忠誠度恐加劇內部裂痕

北約峰會將於7日起在土耳其召開，時逢美國總統特朗普（Donald Trump）因盟國未有參與對伊朗戰爭而感到不滿，早前更揚言美國不需要盟友的金錢，而是「需要忠誠」，令北約內部團結再度面臨威脅。



美媒報道，北約秘書長呂特（Mark Rutte）自上任以來就背負安撫特朗普、防止美國退出北約的重任。特朗普最初對北約盟國軍費支出不足、過度依賴美國感到不滿。呂特上月24日訪問華府時，在白宮向特朗普展示圖表，顯示歐洲與加拿大自2017年起已投入1.2兆美元國防支出，從美國購入高達3,000億美元的軍備並為其創造大量就業崗，甚至在圖表上寫下「特朗普兆億（The Trump Trillion）」字眼來迎合對方。

不過，特朗普仍然表示對北約感到失望，稱美國不需要盟友的金錢，而是「需要忠誠」，並點名批評意大利、英國、德國和西班牙等北約盟國，控訴盟國不允許美國在對伊朗戰爭期間使用其駐歐軍事基地。

2026年6月24日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，北約秘書長呂特（Mark Rutte）在與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）會晤期間展示圖表，稱讚在特朗普任內，北約成員國大幅增加國防開支。（Reuters）

特朗普還一度表示，若非獲其敬重的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）作東，他或會缺席今屆峰會。

面對特朗普多次威脅退出北約，呂特一直採用「奉承」策略安撫。他曾謹慎的反駁特朗普，指4月伊朗停火前曾有多達5,000架次美軍戰機從美國駐歐軍事基地飛出，試圖說服特朗普歐洲可自行應對烏克蘭戰事，讓美國專注應付中國的安全挑戰。

報道指，該策略曾在上一屆北約峰會前成功令特朗普感到滿意，惟如今他對北約的要求從軍事支出轉為「忠誠」，令呂特的任務更加艱巨。