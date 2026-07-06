澳洲昆士蘭海灘連現6件神秘物體　當局：疑似太空垃圾

澳洲昆士蘭州（Queensland）英罕鎮（Ingham）附近的佛瑞斯特海灘（Forrest Beach），自7月3日起連續3天內發現6件未知神秘物體，當地警方一度依公共安全法封鎖海灘，經調查後判斷這些物體疑似為太空垃圾，引發民眾關注。



據澳州傳媒報道，昆士蘭消防局（QFD）和警察局（QPS）於3日接獲民眾報案，當局隨即出動消防人員與科研團隊徹夜處置，先後將多件碎片收入危險物品儲存桶。

當局於4日下午發現第4件物體，5日又發現第5個和第6件物體。由於碎片疑似殘留易燃、高揮發性推進劑等危險物質，當局劃定50米禁區，一度要求周邊居民撤離。

目前，官方強調「50米禁區仍然有效」，並呼籲民眾發現可疑物體切勿觸碰，立即通報緊急部門。澳洲太空總署正聯合國際太空機構，溯源碎片所屬航天器。

據英國廣播公司（BBC）報道，此類事件並非首次，2023年澳洲西岸海灘、2011年南非國家納米比亞（Namibia）草原，都曾發現類似不明物體，最後被認為是太空任務遺留碎片。