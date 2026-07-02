出口澳洲空運貨物報稱衣物及LED燈　海關揭藏$930萬私煙拘男司機

海關昨日（7月1日）成功於香港國際機場成功，堵截兩票企圖出口至澳洲的貨物，檢獲約184萬支懷疑私煙、125公斤懷疑製成煙草及少量懷疑另類吸煙產品，估計市值約930萬元，應課稅值約660萬元。人員同時拘捕一名涉案男子及檢取一架車輛。



海關經調查後，發現部分貨物外層以衣物作掩飾，而內部則藏有大量包裝整齊的懷疑私煙及加工煙草，同時相信涉案私煙由本地收集後集中包裝，再以空運方式走私到澳洲。



行動中，海關檢獲約184萬支懷疑私煙、125公斤懷疑製成煙草及少量懷疑另類吸煙產品，估計市值約930萬元，應課稅值約660萬元。人員當場拘捕該名涉案男司機。（羅日昇攝）

香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任蔡卓勳稱，昨日人員透過風險評估和情報分析，在香港國際機場貨運站，揀選及查驗兩票報稱載有衣物及LED燈的貨物，該兩票貨物原訂以空運板貨形式準備出口至澳洲。經X光機掃描後，貨物影像顯示多處密集、形狀一致的長方體物件，與一般衣物及LED燈的影像特徵明顯不符。

人員遂進行開箱檢查，發現部分貨物外層以衣物作表面掩飾，而內部則藏有大量包裝整齊的懷疑私煙及加工煙草。人員隨即拘捕在場的懷疑涉案54歲貨運男司機，他現正被扣留調查。海關亦會向法庭申請充公被用作運載私煙的車輛。

蔡卓勳續指，海關經初步調查後發現，涉案私煙疑由本地收集後集中包裝，再以空運方式走私到澳洲，企圖賺取可觀利潤，相信是次行動已經成功搗截一條走私出口私煙的供應鏈。海關會繼續追查私煙的來源，不排除有更多人被捕。

行動中，海關檢獲約184萬支懷疑私煙、125公斤懷疑製成煙草及少量懷疑另類吸煙產品，估計市值約930萬元，應課稅值約660萬元。人員當場拘捕該名涉案男司機。（海關提供）

海關強調，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判 罰款200萬元及監禁7年。此外，根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判 罰款200萬元及監禁7年。

市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）提供資料。