加拿大敲定史上最大軍購 斥資逾120億美元買12艘德國製潛艇
撰文：官祿倡
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加拿大軍事採購競標結果揭盅，總理卡尼（Mark Carney）7月6日宣布，與韓國韓華海洋公司（Hanwha Ocean）角逐的德國蒂森克虜伯海洋系統公司（ThyssenKrupp Marine Systems，簡稱TKMS）脫穎而出，奪得巨額訂單，它將負責為加拿大建造12艘新潛艇，助加國打造新一代潛艦艦隊。今次採購自此成為加拿大史上規模最大的軍購，僅潛艇本身的價值預估就超過120億美元（約941億港元）。
卡尼指出，TKMS將提供12艘排水量約3000噸、能在北極環境執行任務的柴電潛艦，還強調預計在2034年結束前，加拿大就能拿到首批4艘潛艇。
預計加拿大政府此後將耗費數年時間，就軍購細節與TKMS進一步談判，以確定最終合約。卡尼也補充指，若後續談判未能成事，將改向韓華採購。合約除了潛艇本身的建造費用外，還包括約50年之久的維護服務，合約金額總計可能超過700億美元。
兩家公司所設計的潛艇各有所長，TKMS主打北約適配性優勢。英國《衛報》報道指， TKMS的設計採用現代隱身技術，使其能夠在競爭性區域內以最小的探測進行作業，並且能夠在關鍵的北極航道（包括西北航道）上進行長時間的巡邏。
加拿大皇家海軍目前擁有4艘潛艇，是均於1998年自英國購買的二手維多利亞級（Victoria-class）潛艇，其中3艘正進行維修。
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