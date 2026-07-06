加拿大擬敲定數百億美元潛艇軍購　德、韓兩國爭搶大單

加拿大7月6日將揭曉軍事採購競標結果，在德、韓兩國二擇其一，興建由12艘常規動力潛艇組成的全新艦隊，成為德國史上規模最大的軍備採購項目之一，合計價值高達數百億美元。



本次競標由德國蒂森克虜伯海洋系統公司（ThyssenKrupp Marine Systems，簡稱TKMS）、韓國韓華海洋公司（Hanwha Ocean）兩大巨頭角逐。

TKMS主打北約適配性優勢，稱其潛艇產品長期供應北約艦隊，能有效強化聯盟整體水下防禦能力；韓華則大力宣傳經濟效益，展示KSS-III型柴電潛艇實力。雙方均稱方案可為加拿大創造就業與投資。

德國政府一名官員向路透社表示，假如TKMS中標，將成為兩國戰略合作的良好起點，同時有助加拿大在未來數十年更靠近歐洲。

2026年6月26日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣布計劃恢復位於加拿大安大略省渥太華（Ottawa）的總理官邸。（Reuters）

有消息指，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在啟程土耳其參加北約峰會前會公布最終決定，他周一（6日）將走訪軍事基地，宣布多項國家安全強化措施。目前，卡尼的發言人未證實公告時間，但卡尼五月曾預告數週內出結果。

此次採購契合北約增防趨勢，加拿大政府已提升國防目標，繼今年達成北約2%GDP防務基準後，計劃2035年將國防開支提升至GDP的5%。