日本英國意大利研發六代匿蹤戰機　加拿大也一起？防長：有興趣

加拿大國防部長麥根蒂（David McGuinty）6月25日在東京與日本防衛大臣小泉進次郎會談後表示，雙方已就日、英、意三國推動的「全球作戰空中計劃」（GCAP）新一代匿蹤戰機項目交換意見，加方對此「有興趣」了解更多，會把相關資訊帶回團隊評估。



路透社報道，「全球作戰空中計劃」2022年啟動，由英國軍工企業宇航系統（BAE Systems，又稱貝宜系統）、日本三菱重工、意大利國防與航太巨頭里安納度（Leonardo）主導，目標2035年前列裝下一代戰機，是西方兩大六代機項目之一。另一項西方兩大六代機項目為美國的「下一代空中優勢」（Next Generation Air Dominance，NGAD）。

法國、德國、西班牙目前合作的「未來空戰系統」（FCAS）因空中巴士與達梭航空之間的糾紛而宣告破產，這間接導致「全球作戰空中計劃」吸引力上升。

2026年6月24日，日本防衛大臣小泉進次郎和加拿大國防部長麥根蒂在東京防衛省舉行雙邊會晤前檢閱儀仗隊。（Reuters）

意大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）本月曾表示歡迎願分攤研發成本的夥伴加入。羅馬官員及里安納度高層亦透露，沙特阿拉伯、德國在潛在夥伴與觀察員名單上。若加拿大最終加入，將是「全球作戰空中計劃」創辦三國以外首次擴員，但須三國一致同意。