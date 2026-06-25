日本英國意大利研發六代匿蹤戰機 加拿大也一起？防長：有興趣
撰文：韓學敏
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加拿大國防部長麥根蒂（David McGuinty）6月25日在東京與日本防衛大臣小泉進次郎會談後表示，雙方已就日、英、意三國推動的「全球作戰空中計劃」（GCAP）新一代匿蹤戰機項目交換意見，加方對此「有興趣」了解更多，會把相關資訊帶回團隊評估。
路透社報道，「全球作戰空中計劃」2022年啟動，由英國軍工企業宇航系統（BAE Systems，又稱貝宜系統）、日本三菱重工、意大利國防與航太巨頭里安納度（Leonardo）主導，目標2035年前列裝下一代戰機，是西方兩大六代機項目之一。另一項西方兩大六代機項目為美國的「下一代空中優勢」（Next Generation Air Dominance，NGAD）。
法國、德國、西班牙目前合作的「未來空戰系統」（FCAS）因空中巴士與達梭航空之間的糾紛而宣告破產，這間接導致「全球作戰空中計劃」吸引力上升。
意大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）本月曾表示歡迎願分攤研發成本的夥伴加入。羅馬官員及里安納度高層亦透露，沙特阿拉伯、德國在潛在夥伴與觀察員名單上。若加拿大最終加入，將是「全球作戰空中計劃」創辦三國以外首次擴員，但須三國一致同意。