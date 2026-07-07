特朗普梅洛尼舌戰風波　比利時防長：別碰歐洲「女王」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）之間的「索合照」風波持續。比利時國防部長弗蘭肯（Theo Francken）7月7日接受美國《政治報》歐洲版專訪時，警告「別碰梅洛尼」，他表示，梅洛尼與北約的盟友們立場一致，兩人不必因一張照片而大打「口水戰」。



2026年6月28日，比利時國防部長弗蘭肯（Theo Francken）在布魯塞爾出席由美國駐比利時使團組織的紀念美國獨立250週年的活動。（路透社）

弗蘭肯在報道中指出，歐洲尚未準備好在沒有美國盟友的幫助下保護自己，因此仍需要美國支持，但也強調梅洛尼是重要人物，「我們當然需要他作為盟友，但別碰（ don't touch）梅洛尼。她是歐洲中右翼的女王，是核心人物。別碰她。(She's the alpha. Leave her alone)」

「我愛她，她是保守派，我們完全站在同一陣線……然後你們居然因為什麼吵架？就因為一張照片！」弗蘭肯說。

2026年6月，特朗普與梅洛尼在G7峰會上的互動（Reuters）

意大利不再回應

他還強調隨着歐洲逐漸加大防務力量建設，關鍵之處在於確保此事不會惹惱特朗普，並呼籲歐洲領導人應對此事保持審慎態度，避免得罪特朗普，「要保持外交禮節，傾聽他們的意見，並盡量溫和以對」。此外，意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）對當地傳媒La Stampa表示，意大利決定不再就此事做出回應，以免加劇盟友間爭端。

特朗普與梅洛尼兩人因上月舉辦的G7峰會爆發風波，先是特朗普接受意大利傳媒訪問時指，梅洛尼在出席峰會期間多次乞求（begged）與他合照，梅洛尼嚴詞否認，指特朗普亂說一通，並取消外長的訪美行程。特朗普之後又在社交平台上傳與梅洛尼交談照片，照片被加上字眼：「需要限制令」，暗示梅洛尼對他著迷。