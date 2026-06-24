梅洛尼重申對特朗普言論感震驚　惟意大利外交政策不會因此改變

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）6月23日表示，美國總統特朗普（Donald Trump）在上周法國七國集團（G7）峰會後發表的爭議性言論，讓令她「深感震驚」，但她同時強調：「羅馬數十年來奉行的『維護美歐穩固關係』的外交政策是『西方力量的基石』，不會因此改變」。



梅洛尼周二在羅馬出席活動時再次回應事件，她表示不希望繼續激化爭端，認為意大利與美國的合作必須恢復正常。她強調外交政策保持不變，又估計今次事件不會對國內經濟造成不良影響。

梅洛尼說，她關注了有關此事的報導和網路討論，包括一些瘋傳的影片。她說：「我閱讀了各種報道，包括一些據稱瘋傳的影片，在這些報道中，我的立場顯得強硬，而不是像一些報道所說的那樣，是為了『轉移人們對伊朗問題談判進展的注意力，將焦點集中在北約內部的矛盾上』。」她重申，無意繼續煽動這場爭論。

2026年6月，特朗普與梅洛尼在G7峰會上的互動（Reuters）

事源特朗普在G7峰會後宣稱，梅洛尼出席峰會期間多次乞求合照；梅洛尼否認，事件觸發美意關係趨向緊張。