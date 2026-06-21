梅洛尼再寸特朗普：同你做朋友無助民望　建議專注個人支持率

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）爆發隔空罵戰。在特朗普指責梅洛尼試圖透過修復與華盛頓的關係來提升其國內支持率後，梅洛尼發文反唇相譏，指與特朗普做朋友無助提升個人民望，並建議對方贏專注於個人支持率。



據路透社報道，梅洛尼6月19日（周五）發片狠批特朗普撒謊，稱她本週於法國舉行的七國集團峰會期間「懇求」與他合影。

20日（周六），特朗普在其社交平台上再次重複了這一說法，並將她的名字拼寫成「Gigiorgia」，稱「她想與特朗普重歸於好，是為了提升個人的支持率」。

梅洛尼在網上發文反駁特朗普：

梅洛尼不甘示弱，隨即在網上發文表示：「特朗普總統，這些持續不斷的無端攻擊毫無意義。至於我的支持率，與您的友誼當然沒有幫助，也與我和您的關係無關。我的支持率取決於我捍衛意大利國家利益的能力，而這正是我一直以來所做的。」

梅洛尼強調：「我對駐意美軍基地也採取了同樣的做法。這些基地的使用受我們一直尊重的協議約束，只要我還是總理，這些協議就不能被違反。」

梅洛尼總結道：「意大利仍然是一個主權國家。無論如何，我的支持率與您無關。我建議您將精力放在您自己的支持率上。」

網上影片可以見到梅洛尼曾與特朗普在七國集團峰會期間激烈對話：

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有報道指，特朗普之所以會稱梅洛尼乞求他合影，是因為網上有影片指在七國集團峰會期間，特朗普曾被梅洛尼「教訓」。