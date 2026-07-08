美國人支持以色列態度逆轉　民調：四成認為美國過於偏袒以色列

美媒聯合芝加哥大學公共事務研究中心（NORC）7月7日發布最新民調，發現近幾年以來美國對以色列看法趨向負面，逾三成受訪者認為以色列在加沙戰爭期間對巴勒斯坦人實行了種族滅絕。



調查發現，31%的受訪者認為以色列在加沙戰事期間對巴勒斯坦人的行為構成種族滅絕；有49%受訪者指自己對此事不求甚解，無法發表意見；而20％的受訪者予以否認。此外，40%的受訪者認為美國在以巴衝突中，過於支持以色列，這一比例較2023年10月7日哈馬斯突襲以色列事件爆發前的27%大幅上升。

2026年7月6日，在加沙城，流離失所的巴勒斯坦人居住在廢墟附近的帳篷內。（Reuters）

此外，調查還發現，今次民調中具民主黨籍的受訪者對以色列的反對聲浪上升，而與具共和黨籍的受訪者對此則意見不一致，出現分裂迹象。這項發現逆轉了此前數十年來，兩黨一致堅定支持以色列的態度。

就具體上述兩項調查來看，約52%的民主黨人認為以色列種族滅絕巴人，持相同觀點的共和黨人則有13%；約58%的民主黨人認為美國過於支持以色列；持相同觀點的共和黨人則有21%。

2026年3月9日，加沙地帶，圖為巴勒斯坦兒童等待人道主義救助組織分發食物。（Getty）

這項民調由美媒聯合NORC在2026年6月11日至17日，通過從NORC的抽樣調查小組中選出3040名美國成年人，經過線上與電話訪問的方式進行調查，其中涵蓋1022名成年猶太人。受訪者總體抽樣誤差範圍為正負2.8個百分點，其中成年猶太人的抽樣誤差範圍為正負5.0個百分點。