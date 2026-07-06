內塔尼亞胡駁斥萬斯「美國唯一盟友」論 強調以色列朋友遍全球
撰文：林嘉敏
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月5日接受專訪，公開駁斥美國副總統萬斯（JD Vance）「特朗普（Donald Trump，又譯川普）是以色列唯一盟友」的說法，強調以色列在全球有眾多合作夥伴。
儘管特朗普過去幾週多次批評內塔尼亞胡「瘋了」、「毫無判斷力」等，內塔尼亞胡表示「朋友和盟友之間就應該這樣暢所欲言」，堅稱與特朗普「在99%的情況下意見一致」，肯定特朗普是以色列最有力的盟友。
內塔尼亞胡還稱與特朗普的共同目標是阻止伊朗擁核，他強調：「無論最終達成協議與否，只要我還是總理，伊朗就不會擁有核武器」。
早前，萬斯抨擊以色列對美伊協議的批評，稱「特朗普是目前全世界唯一一位同情以色列的國家元首。如果我是以色列政府內閣成員，我可能不會攻擊我在全世界僅存的強大盟友。」
對此，內塔尼亞胡受訪時極力否認特朗普是唯一的朋友，他指印度等多國在國防、科技領域與以色列維持緊密合作，聲稱「我們還有許多其他國家」，但未具體點名是哪些國家，同時又說黎巴嫩一些基督教村莊「要求併入以色列」。
針對美國年輕群體對以支持率下滑，內塔尼亞胡歸咎於社交平台虛假信息干擾，並堅信美以共同價值觀將鞏固雙邊長期盟友關係。
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