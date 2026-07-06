內塔尼亞胡駁斥萬斯「美國唯一盟友」論　強調以色列朋友遍全球

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月5日接受專訪，公開駁斥美國副總統萬斯（JD Vance）「特朗普（Donald Trump，又譯川普）是以色列唯一盟友」的說法，強調以色列在全球有眾多合作夥伴。



儘管特朗普過去幾週多次批評內塔尼亞胡「瘋了」、「毫無判斷力」等，內塔尼亞胡表示「朋友和盟友之間就應該這樣暢所欲言」，堅稱與特朗普「在99%的情況下意見一致」，肯定特朗普是以色列最有力的盟友。

內塔尼亞胡還稱與特朗普的共同目標是阻止伊朗擁核，他強調：「無論最終達成協議與否，只要我還是總理，伊朗就不會擁有核武器」。

資料照片：2025年12月29日，美國總統特朗普在佛羅裡達州棕櫚灘的特朗普海湖莊園會見以色列總理本雅明·內塔尼亞胡後，在新聞發布會上與內塔尼亞胡握手，特朗普用手指著內塔尼亞胡。（Reuters）

早前，萬斯抨擊以色列對美伊協議的批評，稱「特朗普是目前全世界唯一一位同情以色列的國家元首。如果我是以色列政府內閣成員，我可能不會攻擊我在全世界僅存的強大盟友。」

對此，內塔尼亞胡受訪時極力否認特朗普是唯一的朋友，他指印度等多國在國防、科技領域與以色列維持緊密合作，聲稱「我們還有許多其他國家」，但未具體點名是哪些國家，同時又說黎巴嫩一些基督教村莊「要求併入以色列」。

針對美國年輕群體對以支持率下滑，內塔尼亞胡歸咎於社交平台虛假信息干擾，並堅信美以共同價值觀將鞏固雙邊長期盟友關係。