美國民意逆轉　《紐時》最新民調：同情巴勒斯坦首度超越以色列

自哈馬斯2023年10月7日向以色列發動襲擊以來，加沙戰事行將踏入2周年之際，美國國內民意出現戲劇性逆轉。根據《紐約時報》發表的最新民調，大多數美國民眾反對向以色列提供額外的經濟和軍事援助。對加沙戰事反感似乎促使美國民眾重新評估他們對該地區長期衝突的看法，自《紐約時報》1998年開始詢問美國人對哪個戰營較同情以來，首次有更多民眾表示更同情巴勒斯坦人而不是以色列人。



《紐約時報》和錫耶納大學（Siena University）的最新民意調查發現，加沙戰爭爆發近兩年後，美國國內對以色列的支持發生巨大逆轉，大量民眾對以色列政府處理衝突的方式表達強烈的負面看法。

2025年8月21日， 多名巴勒斯坦兒童在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的一間慈善廚房等待領取食物。（Reuters）

2023年10月7日，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）向以色列發動突襲後，受訪者當時普遍較為同情以色列人而非巴勒斯坦人，其中47%的民眾表示支持以色列，20%的人支持巴勒斯坦人。

在《紐約時報》公布的最新民調中，34%的人表示支持以色列，35%的人表示支持巴勒斯坦人。 31%的人表示他們不確定或對以色列和巴勒斯坦的支持率相同。

如今，大多數受訪者反對向以色列提供額外的經濟和軍事援助，這是自10月7日襲擊事件以來公眾輿論的驚人逆轉。

約有六成受訪者表示，即使以色列剩餘人質仍未被釋放，或哈馬斯沒有被消滅，以色列也應該停止在加沙的軍事行動。 40%的受訪者認為以色列故意殺害加沙平民，這一比例幾乎是2023年民調中同意這項說法的受訪人數的兩倍。

2025年9月28日，加沙中部努塞拉特（Nuseirat），孩子們等待從慈善廚房領取食物。（Reuters）

這項民調於今年9月22日至27日，在美國向1,313名登記選民進行。