日本球星三笘薰駕車衝紅燈撞傷踩單車婦　警方調查　經紀公司道歉

因受傷而無緣今屆世界盃的日本29歲球星三笘薰，7月8日早上在東京都駕車時意外撞傷一名踩單車的48歲婦人，造成對方瘀傷送院，料傷癒需時兩周。日媒報道，東京警視廳正在調查事故情況，據調查人員指，三笘薰駕車時曾衝紅燈。經紀公司發布道歉聲明。



共同社報道，事發於8日上午8點45分左右在東京都板橋區，三笘薰當時駕駛汽車，衝紅燈駛入路口，與從右側過來的單車相撞，踩單車的婦人受傷送院。三笘薰則未有受傷。

日本球星三笘薰是英超球隊白禮頓前線的攻擊主力。（Getty Images）

日本放送協會（NHK）指，事發時行車方向的交通號誌燈為紅燈，但行人號誌燈為綠燈，據調查人員指，三笘薰稱當時「被行人號誌燈變綠分散了注意力」。

經紀公司發表道歉聲明

三笘薰的經紀公司8日發表聲明，寫道「給對方當事人和各位相關人士造成極大的困擾和擔憂，對此深表歉意。三笘薰本人也在嚴肅地對待此次事故」。

聲明又指傷者已接受治療，診斷為瘀傷，三笘薰對事件高度重視，向傷者表達深切歉意。

這位日本國腳生於神奈川縣，目前效力於英超球隊白禮頓，5月時因左腳受傷，未能入選世界盃大軍名單。