世界盃｜夏蘭特撞樣「魔人布歐」迷因再爆紅　本人親認證相似度

2026年世界盃足球賽事持續之際，率領挪威隊晉級8強的球星夏蘭特（Erling Haaland）人氣也持續上升。他擁有高大的身材以及招牌金髮馬尾，所以不少球迷一直認他與日本人氣動漫《龍珠》中的角色「魔人布歐」撞樣，並以此製作各種迷因圖片。這一迷因熱潮在本屆世界盃期間再度爆紅，相關社交媒體貼文更於7月7日吸引到夏蘭特本人留言回應，對撞樣一事表示「我也不否認了」（I mean I don't disagree）。



社交媒體Instagram一個名為hidden.ny的用戶7日發布貼文，上傳了一系列把夏蘭特拿來和「魔人布歐」作比較的圖片，並寫道：「球迷們都說夏蘭特長得像『魔人布歐』」。

2026年7月7日，社交媒體Instagram一個名為hidden.ny的用戶發布貼文，上傳了一系列把挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）拿來和「魔人布歐」作比較的圖片。該貼文最終獲夏蘭特本人回應。（IG@hidden.ny）

該用戶上傳的照片比較了兩人同樣「向後梳」的髮型，以及帶着相似的笑容神情，引發網友熱烈討論，貼文最終甚至引起夏蘭特的關注及留意。

雖然夏蘭特在貼文下的留言極之簡短，但他欣然接受這一迷因，已足以讓足球迷一眾感到高興。截至香港時間8日，夏蘭特的留言已獲得近10萬讚好。

據Know Your Meme網站，夏蘭特撞樣「魔人布歐」的迷因最早於2021年1月9日在社交媒體Twitter（後來改稱X）出現。

儘管最初的帖子並未引起太多關注，但隨着愈來愈多球迷注意到夏蘭特與「魔人布歐」的相似之處，這一迷因也開始廣泛地傳播開來，並於2026年世界盃期間再度爆紅。