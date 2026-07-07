世界盃｜夏蘭特10年前舊歌MV熱傳　挪威DJ擬推Remix版　主角贊成

效力曼城的挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）在世界盃（World Cup 2026）期間人氣再上一層樓，他10年前曾與球隊友人推出歌曲《Kygo jo》，更有MV在YouTube流傳。挪威知名DJ Kygo近日製作這首舊歌的Remix版，更在社交網站問夏蘭特「我們應該推出這首歌嗎？」結果獲夏蘭特回覆「Yes yes yes or yes!!!!!!!!!」，表達贊成之意。



2016年，夏蘭特當時僅約16歲，他與一同在挪威足球青年隊的友人Erik Botheim、Erik Tobias Sandberg組成團體Flow Kingz，推出Rap歌《Kygo jo》，並拍攝MV，這段音樂影片至今仍在Flow Kingz的YouTube頻道上，累計觀看量已達1,900萬次。

除了夏蘭特外，Erik Botheim之後也有進入國家隊，不過未有入選這次世界盃的大軍。

在MV中，夏蘭特搭配簡單舞步，與友人一起跳舞，影片又有他跳彈床的畫面。

↓ 夏蘭特與兩名友人10年前推出的Rap歌 ↓

這首歌在夏蘭特成名後開始引起注意，到了這次世界盃，這位挪威球星人氣更盛，知名DJ兼音樂人Kygo於7月4日在社交網站發布影片指，他聽到這首舊歌後，心想是時候製作Remix版，他稱若夏蘭特在對巴西的比賽中入球，便會公開Remix版。

他並在帖文內公開問夏蘭特，「我們應該推出這首歌嗎，夏蘭特」。挪威著名音樂人Alan Walker也有讚好這篇帖文。

在挪威對戰巴西的比賽中，夏蘭特成功入兩球，他之後在Instagram回覆Kygo指「Yes yes yes or yes!!!!!!!!!」，表達贊成推出歌曲之意。

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