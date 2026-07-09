北約峰會結束　特朗普讚會議展團結　暗示西班牙願配合增軍費計劃

北約峰會7月7日至8日在土耳其首都安卡拉舉行，各成員國會後發表《安卡拉峰會宣言》，宣布軍事採購、對烏克蘭軍援等一系列承諾。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於閉門會議結束後召開記者會，表示這次峰會展現出巨大的團結，又暗示西班牙願配合增加國防開支至國內生產總值（GDP）5%的計劃。



北約重申集體防禦承諾 宣布新軍事採購

據北約網站，各成員國在《安卡拉峰會宣言》重申他們對北約第五條集體防禦條款的承諾，宣布超過500億美元（約3900億港元）的新軍事採購計劃，並承諾擴大集體國防生產能力，與業界合作加速創新。

宣言提到，北約將繼續努力消除成員國之間的國防貿易壁壘，並利用北約夥伴關係最大限度提高國防工業水平。

北約成員國也承諾在2026年向烏克蘭提供700億歐元（約6200億港元）的軍事裝備、援助和培訓，重申對其主權的支持，並將在2027年維持至少同等水平的援助。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在土耳其安卡拉出席北約領峰會後，準備在記者會發表講話。（Reuters）

特朗普：大多數成員國同意增國防開支

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，儘管特朗普事前多次就格陵蘭、伊朗等問題抨擊盟友，但他在出席閉門會議，改口稱峰會房間洋溢着「尊重、愛和團結」。

特朗普在會後記者會上稱：「如果要用一個詞來概括今天，那就是團結......我從未見過這樣的景象。所有參與的國家都彼此相愛，他們也愛我們。這真是了不起的團結。」

他聲稱，大多數北約成員國已同意將國防開支提高GDP的5%，並暗示西班牙也願配合該計劃。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在土耳其安卡拉出席北約領峰會後，在記者會發表講話。（Reuters）

特朗普說：「我們有幾個成員國一開始沒做到，但我感覺他們很快就會做到；事實上，它們今天表現得非常積極，其中一個尤其如此，我以前覺得它不是一個好的團隊成員，但今天它表現得非常出色。」

據美媒，西班牙是北約成員國中唯一拒絕承諾提高國防開支目標的國家，它也是所有成員國之中，國防開支佔GDP比例排名最低的國家。特朗普此前曾公開下令切斷與西班牙的所有貿易往來，直指後者是北約中「糟糕的夥伴」（terrible partner）。

另外，特朗普在記者會談及伊朗相關的議題，稱他預計美國與伊朗不會再次爆發全面衝突。