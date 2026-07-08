特朗普稱梅洛尼「好人」但拒絕援美是犯錯　女方：會微笑打招呼

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的口舌之爭不斷。7月7日在土耳其北約峰會上，二人再各自提及對方。特朗普稱對方是「好人」（nice person），但拒絕在伊朗戰爭中援美是「犯了錯」。梅洛尼則向意大利記者表示，與特朗普維持友善（cordial）關係。



數小時前，特朗普在安卡拉與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）雙邊會談時，稱梅洛尼是「好人」（nice person），但批評她拒絕協助美國對伊朗軍事行動，「她拒絕介入（美伊戰爭）令我們關係變差了一點，但我喜歡她，我認為她是個好人，但我認為她犯了過錯」。

兩人關係上月急轉直下。特朗普早前在意大利La7電視台稱，梅洛尼在法國Evian舉行的G7峰會上「懇求」與他合照，梅洛尼否認並反指編造，意大利外長塔賈尼（Antonio Tajani）一度取消訪美行程。

資料照片：2025年4月17日，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室會見義大利總理梅洛尼。（Reuters）

特朗普周日又於Truth Social發布與梅洛尼合照，配文「RESTRAINING ORDER NEEDED（需要禁制令）」，再掀風波。美方不滿焦點在意大利拒絕支援對伊戰事，包括3月美方未經事先協調欲讓軍機降落西西里西貢內拉（Sigonella）基地被意方拒絕，以及意方拒助重開霍爾木茲海峽。

意政府對特朗普的推文選擇冷處理以避免損害雙邊關係，塔賈尼稱「特朗普就愛挑釁，我們不再回應」。

梅洛尼辦公室未評論峰會如何與特朗普互動，相關人士稱她不會迴避特朗普，「會微笑打招呼」。梅洛尼曾強調兩國關係超越個別領袖，意大利仍為美國在北約內的關鍵盟友。