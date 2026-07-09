北約峰會｜特朗普料美伊不會全面重啟戰事　自稱是伊朗頭號目標

於土耳其出席北約（NATO）峰會的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），7月8日稱與伊朗的臨時停火協議已經告終，又稱美國很可能當晚發動新的空襲。但他隨後在記者上稱，預計雙方不會再次爆發全面衝突。



2026年7月8日，在土耳其舉行的北約（NATO）領導人峰會結束後，美國總統特朗普（Donald Trump）接受媒體採訪，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）站在其身後。 （Reuters）

特朗普表示，「我不認為衝突會再次爆發。我認為衝突會很快結束。他們擊中了幾艘船，所以我們進行了更猛烈的打擊」。他補充說，「任何事都會很快結束……而且只會讓局勢更安全，包括石油安全」 。

另外，特朗普也重申了他先前的言論，即自己是德黑蘭的暗殺目標，「我是伊朗的頭號目標！」他表示，「昨天又出了一份榜單，我排在第一位。我更喜歡在TikTok上排名第一，但我是在被殺名單上第一！」

2026年7月8日，在土耳其舉行的北約（NATO）領導人峰會結束後，美國總統特朗普（Donald Trump）接受媒體採訪，記者爭相提問。 （Reuters）

在記者會前，特朗普指不確定談判會否繼續，形容伊朗的新領導層「不光彩」，「如果我們與伊朗達成協議，我不確定它是否能持續下去，因為我認為他們是非常不光彩的人」。

他又稱，「就我而言，和他們打交道純粹是浪費時間」。不過，他隨後補充稱，如果對方願意，他會讓美方的談判代表繼續談判，「但我並不看好他們，我不喜歡這些人」。