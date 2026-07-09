尹錫悅妨害執行拘留案　終審被判7年有期徒刑

韓國最高法院7月9日就前總統尹錫悅涉嫌妨害拘留案終審宣判，判處尹錫悅有期徒刑7年，維持二審判決。由於被告人無出庭義務，尹錫悅未到庭。這也是尹錫悅涉2024年底緊急戒嚴系列案件中，最高法院首度作出的終審判決。



韓聯社報道，尹錫悅此前被指控動用特殊手段妨害執行公務罪、濫用職權妨害他人行使權利罪等。他涉嫌于去年1月動員總統警衛處人員，阻止公調處執行拘留令，並於同年7月被負責調查內亂案的獨立檢察組拘留起訴。

此外，他還涉嫌在宣佈戒嚴時僅召集部分國務委員，侵犯未能參會的9名國務委員的戒嚴審議權；涉嫌在戒嚴解除後偽造戒嚴文件，並在事後將其銷毀。

該案一審判處5年徒刑，二審認定其還涉及偽造文件、未依法經內閣會議討論戒嚴令、對外媒散布不實資訊等罪，改判加重至7年。檢方原先請求重判10年。

2026年2月19日，韓國首爾，有市民透過電視，觀看尹錫悅戒嚴案的法院裁決。（Reuters）

最高法院指出，下級法院判決適用法律無誤、事實認定無瑕疵，因此維持原判。針對終審結果，尹錫悅律師團表示不服，將向憲法法院挑戰本次判決的合憲性，持續爭取司法援助。

目前65歲的尹錫悅自2025年7月起已入監服刑，此前他因戒嚴相關叛亂案遭判無期徒刑，同時另有七項案件持續審理中。