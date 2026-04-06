尹錫悅涉嫌妨礙逮捕案二審被求刑10年　檢方痛批毫無悔意

韓聯社4月6日報道，韓國前總統尹錫悅設涉嫌妨礙逮捕案二審最後一場庭審於同日展開，負責案件的獨立檢察組當庭建議法院判處尹錫悅有期徒刑10年。



此前一審法院已認定，尹錫悅妨礙公調處執行拘留令、濫用職權僅召集部分國務委員商議戒嚴事項等多項罪名成立，一審判處其有期徒刑5年。目前二審審理程序已全部完畢，案件將待法院擇期宣判。

2025年7月9日，韓國前總統尹錫悅抵達法院，出席特別檢察官申請的逮捕令審理聽證會。（Reuters）

獨檢組在一審階段便已提出相同的10年有期徒刑量刑建議。檢方指出，尹錫悅始終否認罪行，對調查與審判消極配合，毫無反省之意。在一審宣判後，非但沒有向國民道歉，反而持續為自身辯解喊冤，態度惡劣。

目前，尹錫悅身陷8宗刑事訴訟，本案亦屬其內亂相關案件之一，庭審圍繞其涉嫌動用特殊手段妨礙執行公務等指控展開。首爾中央地方法院於2月19日以內亂頭目罪罪名，判處尹錫悅無期徒刑。