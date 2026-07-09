特朗普兩週內提共產主義81次：讓你在邪惡與噁心中死去

隨着中期選舉逼近，特朗普近日多次提及和狠批共產主義，路透社報道指，單在過去兩週特朗普已多達81次警告有關共產主義的危險，擬藉此「抹紅」（red-baiting）民主黨人。



北約峰會7月8日結束，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在峰會落幕後的記者會上表示，美國面臨的最大危機是共產主義意識形態的擴散，並且美國面臨較兩次世界大戰或九一一事件更為嚴峻的內部威脅，更直言共產主義統治下的後果嚴重，「你將在骯髒環境中死去，而這過程將充滿邪惡與噁心（You die in squalor, and it gets very evil and very nasty）」。



特朗普在峰會結束後回答傳媒提問，特朗普說：「共產主義就是災難，還稱共產主義易於推銷，自認如生在那個年代就會成為歷史上最偉大的共產主義者，會與列寧齊名，甚至會提供終身免費住房。」

不過他隨後話鋒一轉，強調：「他們沒說的是，你12個月後會活在（因貧困而導致的）骯髒（squalor）的環境中」。他更稱「在過去幾千已證實共產主義是災難，只不過是以不同名義。」（下見影片）

特朗普也提及國內某些政治團體，還暗示國內部份基層或遭有心人滲透，「無論你稱他們為激進社會主義者還是共產主義者」，強調自己看見那些社會上基層人士的生活愈來愈好，但聽見他們口中的發言，就「認為他們在很多方面都非常危險」。

麥卡錫主義回潮？ 特朗普近日頻談共產主義

特朗普在上周發表長達30分鐘的美國250周年總統山演說中，就14此提及共產主義或共產主義者，更形容共產主義就如癌症，須除之而後快。

路透社一項分析指，自6月23日後、多位左翼民主黨候選人在紐約初選中獲勝，特朗普使用該詞的頻率便顯著增加，至今達81次。基於民主黨社會主義及進步派人物在多州初選接連取得成功，民調低迷特朗普及共和黨因此開始改變攻勢，試圖將民主黨人描繪成極端分子。

美國總統特朗普（Donald Trump） 2026年7月4日晚就美國獨立250週年發表演說，他對着歡呼的人群說：「美國夢回來了！」，又指「這只是美國黃金時代的開端」。（Reuters）

美媒分析，特朗普將政治對手描述為「共產主義者」是一種政治宣傳手段，並且這招式逐漸成為他在中期選舉中最常用的對抗手段，這不僅刺激到美國左翼陣營的部份人，也讓共和黨溫和派感到擔憂——即特朗普陣營開始採用「抹紅（red-baiting）」這種老套的政治手段。

因為，「社會主義」這個詞再已引不起美國人的恐懼，FOX新聞民調甚至發現對社會主義的支持度正在增加，高達38%人認為美國遠離資本主義是好事。安默斯特學院法理學與政治學教授Austin Sarat指出，特朗普正在用「共產主義者」標簽化崛起的民主黨候選人與政治人物，並用這種說法作為反美的代稱，向自己的支持者發出「你們的生活正受威脅」的暗示。

值得留意的是，指控對手進行共產主義的顛覆活動，是美國一項老套的政治策略，源於上世紀40至50年代盛行一時的麥卡錫主義（McCarthyism），這主義基於反共主義，對支持左翼的個人與團體，進行政治迫害的一系列政治行為。麥卡錫主義得名與當時的一位參議員麥卡錫（Joseph McCarthy），他認為美國有政府機構遭共產黨滲透，胡亂指責他人，還製造一系列調查使無辜之人蒙冤。