特朗普美國250週年總統山演說　抨擊「共產主義」死灰復燃

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月3日在南達科他州總統山（又稱拉什莫爾山）獨立日前夕發表講話，強烈抨擊「共產主義（Communism）」威脅。



據路透社報道，特朗普在總統山的雕像下發表演說：「我們站在這些英雄的紀念碑下，他們是一群真正不可思議的人，我們再次承諾，要成為一個像這些美國巨人一樣偉大、勇敢、高尚和偉大的國家，這並不容易做到，但我們會做到，」

他聲稱「共產主義威脅在我們國家死灰復燃，包括一些擁抱與我們生活方式完全相反理念的新來者」，揚言「要把他們快速趕走……美國永遠不會是共產主義國家」。

上週，包括三名民主社會主義者在內的四名進步派候選人在紐約市競爭激烈的民主黨初選中獲勝；週二，科羅拉多州也出現了同樣的結果。此外，進步派候選人還在肯塔基州、新澤西州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和德克薩斯州贏得了初選。

特朗普上週稱他們的勝利是「自建國以來對我們國家的最大威脅」。他說，「我們只有在愚蠢、無知和不明智的情況下才會輸掉中期選舉。」

特朗普將自己的反共言論與助其當選的反移民論調聯繫起來，而反移民論調歷來也是美國批判共產主義的一部分。川普週五一度表示，這些新移民需要被驅逐出境。