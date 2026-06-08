特朗普NBC專訪指選舉被操縱　憤而離席：你不是腐敗就是蠢｜有片

美國總統特朗普（川普）接受NBC《Ｍeet the Press》節目專訪期間，接受主持人韋爾克（ Kristen Welker ）質問，當談及近日加州初選，特朗普反覆聲稱美國選舉被操縱，怒斥媒體腐敗，突然憤而離席，結束了電視採訪。



週日（7日）這個訪談後來牽涉到特朗普對2020年總統大選的指控以及他對正在進行的加州初選點票工作的擔憂。討論最終升級為衝突，特朗普直斥媒體不誠實，隨後摘下麥克風離開。

訪問中段，二人開始變得劍拔弩張。韋爾克問特朗普是否打算動用18億美元納稅人資金設立一個「武器化基金」（weaponization fund），以補償那些認為自己被聯邦政府「武器化」司法系統不公平地針對的人。

「如果由我決定，我會給他們應得的賠償，」特朗普說。 「人們的生活被毀了。許多人的生活被毀了。想想看，有多少人自殺了。人們因為被一群暴徒追殺而自殺。」

無證據下再次指控2020大選舞弊

及後二人談到選舉，特朗普在無證據下再次指控2020總統大選舞弊，又指舞弊情況在加州初選「正再次上演」。

前衛生與公眾服務部長貝塞拉（Xavier Becerra,民主黨）上周四已確定晉級加州11月的普選。截至週日，在73%的選票開出後，貝塞拉以不到 1 個百分點的優勢領先共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）。希爾頓目前則以超過 4.7 個百分點的優勢領先另一名民主黨候選人斯泰爾（Tom Steyer），但目前尚未宣布第二位晉級候選人的結果。

特朗普指稱加州點票進度緩慢，表示「已經過了四天，他們甚至還遠遠無法」出爐結果。「你知道他們為什麼這樣做嗎？因為他們在選舉中作弊。」特朗普說。

美國總統特朗普週日接受NBC《Ｍeet the Press》節目專訪期間，與主持人韋爾克（ Kristen Welker )激辯，特朗普突然憤而離席。

當韋爾克問總統是否有證據證明選舉舞弊時，他回答：「我只要看一眼就知道了。」（All I have to do is look） 特朗普隨後質問：「你覺得選舉結束五天後，他們連勝選者都還遠遠無法確定，這樣合適嗎？」「他們是腐敗（crooked）的，就像你一樣腐敗，你們的媒體也腐敗。《 Meet the Press 》節目也是腐敗的。」「ABC、CBS 和 CNN 也是如此。」隨後特朗普稱 NBC 新聞為「偏頗且腐敗的電視網」。

韋爾克回應道：「說句公道話，我可不是腐敗（crooked）的。」她並試圖將話題轉移。

「你要不是腐敗就是蠢!」特朗普反駁道。「你用這種廢話正中他們的下懷。你知道這些選舉是被操縱的。你們電視台也知道選舉是被操縱的。」特朗普又稱「我們這就結束吧，我受夠了。謝謝你，親愛的。祝你愉快。」隨後摘下麥克風並將其扔到地上。

當韋爾克說她「特地遠赴威斯康辛州」進行這次採訪時，特朗普普表示已經給了她「足夠的時間」，之後站起身並轉身離開。