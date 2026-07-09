墨西哥移民遭美國ICE執法人員擊斃　家屬籲獨立調查｜有片

一名在美國休斯敦生活多年的墨西哥籍移民7月7日遭美國移民及海關執法局（ICE）槍擊，送院後不治身亡。ICE發聲明指對方無視命令，試圖駕車撞向執法人員，後者出於自衛原因開槍。死者兒子要求展開獨立調查。



事發當地時間周二上午7時左右，根據網上影片可見有一名男子倒臥在一輛白色貨車旁，車門打開，其中一名執法人員一手按住其腰側，一手則打電話。

死者兒子稱，父親阿勞霍（Lorenzo Salgado Araujo）任職建築工人，事發時正駕車帶領一隊工人前往一處工地，他形容父親在美國生活了35年，一直是個平和的人，強調父親知道遭ICE截查後應怎麼做，猜測父親當時可能擔心那些用來養家糊口的施工工具被扣留，還指父親就快要取得合法身份，要求當局展開獨立調查。

圖為2026年7月7日在美國德州遭ICE執法人員槍擊後身亡的墨西哥移民阿勞霍（Lorenzo Salgado Araujo），他的兒子在事發後於社交平台上傳父親生前照片，阿勞霍站在一個豎立有52數字的生日蛋糕後面，一臉微笑。（Reuters）

當地民主黨議員Sylvia Garcia稱阿勞霍沒有犯罪記錄。阿勞霍據指腹部中槍，最終於醫院不治身亡。事件引發當地墨西哥裔美國人示威，數百人在周三（8日）晚集會，還舉行悼念活動，要求ICE撤離休斯敦。

2026年7月9日，美國德州，圖為人們在一名墨西哥籍移民遭ICE執法者槍殺後集會，要求ICE撤離休斯敦。（Reuters）

聯邦政府官員稱他們在事發當日進行執法行動，並且攔截涉事車輛，不過尚未公布槍擊事件的影像資料，也未公布車輛損壞情況。