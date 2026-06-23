加拿大蒙特利爾猶太聚居區發生槍擊 至少3死包括一名疑犯及警員
撰文：張涵語
出版：更新：
加拿大蒙特利爾（Montreal）猶太人聚居區6月22日（周一）發生槍擊案，造成至少3人死亡，包括一名警官、一名居民以及疑犯。事發區域遍布猶太餐廳和超市，蒙特利爾龐大的猶太社群常在此地光顧。警方表示，目前尚不清楚襲擊者動機。
綜合外媒報道，事發當日上午11點30分左右，蒙特利爾警方在高德寧區發布緊急威脅警報，稱一名持械危險嫌疑人正在附近活動。當地居民報告稱，現場響起20至30聲槍響。
蒙特利爾警方在一份發布於社交平台X的聲明中表示，「我們懷着無比悲痛的心情確認，我們的一名警官在執行公務時殉職」。警方隨後宣布，一名嫌疑人和一名居民被擊斃，並敦促居民避開該區域。
加拿大民間社會組織以色列和猶太事務中心（CIJA）在槍擊案後表示，他們正密切關注事態發展，並呼籲社區成員在獲得更多細節之前保持警惕。
世界盃｜科特迪瓦國腳華希涉假波案 一度遭禁止入境加拿大有片｜加拿大農場女主人一腳踢飛美洲獅徒手救回愛羊 驚險畫面曝G7峰會｜特朗普與加拿大總理沒關咪高峰 低談中國電動車俄羅斯：作為對渥太華制裁反制 禁103名加拿大公民入境