四大國際經貿機構：中東戰爭下全球經濟展韌性　惟存在高不確定性

國際能源署（IEA）、國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（World Bank）與世界貿易組織（WTO）7月8日發表聯合聲明，稱面對中東戰爭的衝擊，全球經濟總體上展現出韌性，但戰事帶來的不確定因素仍然很高，造成的影響也可能持續存在。



這四家國際機構的負責人8日召開會議討論當前能源、貿易與經濟局勢發展。會後發表的聯合聲明指出，全球經濟整體上展現了抵禦戰爭衝擊的韌性，但許多國家和地區的能源供應、糧食安全、大宗商品價格與經濟活動的正常運轉受到波及，加劇了人們對經濟增長和物價穩定的擔憂。

這張2025年2月7日攝於加拿大的設計圖片中，可以在一部手機螢幕上看到世界銀行（World Bank）的標誌。（Getty）

目前，全球經濟面對的變數仍然很高，能源市場和貨物運輸尤其持續承壓。聲明敦促各方在解決衝突和重新開放霍爾木茲海峽方面持續推進。

與會負責人呼籲，各國政府與國際社會應繼續合作，維護霍爾木茲海峽的航行自由、支持經濟復甦、保障就業與民生、加強能源與糧食安全，並增強能力應對未來衝擊。

四大機構組織在聲明中承諾：「我們將繼續同彼此以及我們的成員國合作，密切關注能源、貿易和經濟發展。我們將加強準備，以便在必要時採取進一步行動，並應形勢變化不斷調整對各國的支持。」

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

國際貨幣基金組織當日也發布《世界經濟展望》報告更新內容，把2026年全球經濟增長小幅下調至3%，略低於4月份預測的3.1%。2027年，全球經濟增速則預計加快至3.4%，但這仍低於2024年與2025年3.5%的平均增速。

報告說，得益於人工智能（AI）的發展與應用，由需求驅動的全球科技領域增長正在加速，這抵消了戰事的部份負面影響。

這次預測是在美伊爆發新一輪交火前做出，IMF提醒全球經濟仍面臨下行風險，而中東衝突進一步升級是主要的風險因素。

IMF預計，今年全球整體通脹率預計將從去年的4.1%升至4.7%，並在2027年回落至3.9%。

2024年11月24日，國際貨幣基金組織美國華盛頓特區總部的標誌。（Reuters）

亞洲經濟增長料持續疲弱

另據亞洲開發銀行9日發布的經濟展望報告，亞洲經濟前景雖略有改善，但受中東衝突持續擾亂供應鏈和推高生產成本影響，本區域增長料持續疲弱。

亞行如今預計，2026年亞洲地區經濟將增長4.9%。亞行在4月10日發布的常規報告中預測的增速為5.1%，後因中東衝突擾亂全球能源市場，而於4月底把預測下調至4.7%。

亞洲經濟前景改善，反映出油價飆漲與供應中斷的情況有所緩解。不過，地區風險仍偏向下行，包括戰爭可能再次升級、能源市場不確定性持續、金融環境收緊，以及中國房地產市場惡化。

這張2026年3月26日拍攝的插圖，展示了霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及3D列印的油桶。（Reuters）

航運路線受阻，以及厄爾尼諾現象等惡劣天氣帶來的風險，也可能影響農業生產和貿易流動，從而推高食品價格。

與此同時，亞行也看好人工智能的發展前景。亞行首席經濟學家朴之水告訴彭博社，與人工智能投資相關的半導體需求強勁，有助於緩解能源價格上漲的衝擊，特別是在台灣、中國內地、韓國和香港等亞洲發達經濟體。

本文獲《聯合早報》授權轉載

