歐盟就中國鴨肉發動反傾銷調查或徵懲罰性關稅　中歐貿易摩擦加劇

歐盟委員會7月9日宣布，即日起就中國鴨肉類產品展開反傾銷調查，不排除會徵收懲罰性關稅，並要求所有進口歐洲的中國鴨肉產品必須強制進行海關登記。此前，多家歐盟生產商投訴稱，中國透過其五年農業現代化計劃對國內生產進行不公平補貼，損害了歐盟國家相關產業。



歐盟周四的公告表示，中國鴨肉的生產與跨境銷售，存在政策干預及多方面補貼，讓大量產量過剩的廉價鴨肉，轉移向歐洲市場傾銷，對歐洲本土農業造成嚴重衝擊，破壞既有的市場機制，蠶食歐盟本土產業的市場。若然有關指控成立，歐盟或對來自中國鴨肉產品徵收懲罰性關稅。

根據聯合國糧農組織的數據，全球每年生產500萬噸鴨肉產品，其中480萬噸來自中國。上月，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在布魯塞爾會見商務部部長王文濤時表示，目前歐中貿易逆差不斷擴大的趨勢不可持續，歐方希望透過談判解決問題。

中歐關係：Flags of European Union and China are pictured during the China-EU summit at the Great Hall of the People in Beijing, China, July 12, 2016. REUTERS/Jason Lee/File Photo

此前，中國多次威脅要對歐盟多項限制公共採購准入和對外國投資設置嚴格條件的立法提案採取報復措施，雙方於上週啟動談判以緩和緊張局勢。這次歐盟的反傾銷調查或為有關談判造成新障礙。