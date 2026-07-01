中歐設立貿易投資磋商機制：四大板塊上持續溝通

據商務部網站，2026年6月29日，商務部部長王文濤在歐盟總部與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議並在會後發表聯合聲明。雙方圍繞中歐經貿重要議題，進行了全面、深入、建設性的討論，確認正式成立中歐貿易投資磋商機制，下設貿易投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織四大板塊，並設立聯合監測機制。



雙方交換了市場準入清單，同意推動逐步解決各自關切。雙方充分肯定了中歐出口管制對話取得的積極進展，同意加強對話，進一步採取便利措施，維護全球產供鏈穩定。雙方同意進一步加強知識產權和世貿組織框架內的合作和交流。

王文濤還就歐盟逆變器融資禁令、《網絡安全法》修訂草案和《工業加速器法案》等問題提出關切。王文濤強調，中國不是歐盟面臨問題的根源，而是解決問題的夥伴。歐方相關經貿工具及對華限制措施嚴重影響中歐正常經貿合作和全球產供鏈穩定，敦促歐方從中歐經貿關係大局出發，重視中方嚴正關切，避免經貿摩擦升級。

中方願意通過中歐貿易投資磋商機制，加強與歐方對話磋商，妥處分歧摩擦，促進務實合作，推動中歐貿易向上平衡。

謝夫喬維奇表示，中國是歐盟的關鍵經貿夥伴，歐方一致認為，應該加強與中方的接觸對話，無意擴大貿易摩擦。歐方高度關注貿易平衡問題，願與中方在歐中貿易投資磋商機制項下，加強對話磋商，管控分歧，擴大對華出口，推動歐中經貿關係更加平衡穩定發展。

雙方責成工作團隊加緊工作，努力取得務實成果，為中歐貿易投資磋商機制下次會議做好準備。

2026年6月29日，商務部部長王文濤在歐盟總部與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議並在會後發表聯合聲明。

《中歐貿易投資磋商機制聯合聲明》如下：

2026年6月29日，中華人民共和國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全及機構間關係和透明度委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）在布魯塞爾舉行中歐貿易投資磋商機制首次會議。

中歐作為關鍵貿易伙伴，同意中歐貿易投資磋商機制的主要目的在於加強部長級貿易投資政策對話，以穩定雙邊關係，使其更加平衡。

在中歐貿易投資磋商機制首次會議中，雙方均指出，妥善處理影響雙邊經貿關係的挑戰具有重要意義，並同意尋求切實可行的解決方案。中歐貿易投資磋商機制初步下設四個工作板塊：

貿易和投資平衡

出口管制

知識產權

世貿組織改革

王文濤部長和謝夫喬維奇委員授權官員就四個工作板塊保持溝通，並同意2026年秋季再次舉行部長級會議。

會議期間，雙方同意建立聯合監測機制，交換貿易數據，監測貿易流向並開展相關技術工作，以提高透明度，增進互信，並管控貿易摩擦。

雙方還一致認為，擴大市場準入有助於平衡貿易關係。雙方討論了為此可能採取的關稅或非關稅措施，交換了市場準入問題清單，並同意繼續在貿易和投資平衡工作板塊下進行磋商，以期在具體問題上取得進展。

雙方注意到中歐出口管制對話圍繞稀土、其他關鍵原材料和礦物已經取得了積極成果，願加強該領域對話。雙方討論了繼續就各自監管框架和許可政策交換訊息的價值。雙方認識到，應加強出口管制對話，同意進一步採取便利措施，維護全球產供鏈穩定。

中歐雙方強調有必要加強在世貿組織中的合作，推動世貿組織改革取得實質性進展，提高世貿組織的權威性和有效性。雙方同意進一步加強在世貿組織中的溝通與合作。

雙方認可中歐知識產權工作組建設性交流是中歐知識產權技術層面討論的主渠道，討論並同意解決一系列系統性知識產權問題，提高知識產權保護和執法的效率、公平和透明度。