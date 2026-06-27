歐洲熱浪｜中國冷氣機遭瘋搶　證實中歐貿易逆差本質是民生需求

一場極端高溫橫掃歐洲大陸，造成萬人罹難，空調已然成為民眾避暑的「救命稻草」。而當歐洲政客忙著炒作中國衝擊威脅、堆砌貿易壁壘，基層民眾卻在瘋狂搶購中國製冷設備，用腳投票認可中國製造，坐實中歐貿易逆差，是市場真實需求的結果。



歐洲本土市場長期存在明顯制肘，老建築禁打孔、安裝費高昂、審批流程繁瑣，本土冷氣機不僅價格昂貴，還難以適配民居需求。與之對比，中國品牌精准捕捉市場痛點，推出免打孔、易安裝、節能環保的移動式冷氣機，完全契合歐洲老樓居住場景，還通過技術反覆運算達到歐盟頂級環保能效標準。

數據顯示，歐洲進口中國冷氣機大幅增長，移動冷氣機漲幅超七成，成為中國外貿亮眼增量。TCL冷氣機事業部高管陳紹林表示：「在歐洲有些冷氣機產品已經賣斷貨了。」格力電器亦透露，移動空調非常搶手，目前代理商幾乎沒有庫存。

中國冷氣機被瘋搶。

有報道稱，一位奧地利居民不惜驅車200公里搶購冷氣機，另一德國開發者搭建名為「braucheklima.de」的冷氣機庫存追蹤網站，甚至還有部分外國遊客「反向代購」，利用240小時過境免簽政策，專門赴華採購冷氣機並托運回國。

此番搶購現象，主因歐洲部分國家自身產業和政策準備不足。歐方曾以環保為由對進口自中國的冷氣機設置過關稅壁壘，但此舉並沒有提升本地企業的競爭力，民眾生活也未能有效改善。法國尚貝里（Chambéry）一間商店數十名顧客搶購冷氣機，現場秩序很快失控：

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《環球時報》指出，中國產品憑藉技術、性價比與本土化適配能力解決歐洲民生難題，直白詮釋了中歐經貿互利共贏的核心本質。如果歐洲政客真的在乎民意，就不該在熱浪中繼續「裝睡」。