韓國遊樂園現恐怖意外　摩天輪車廂高空墜落致5人輕傷

韓國慶州世界主題公園一個空載的摩天輪車廂在運作過程中脫軌，撞上下方載有五名乘客的車廂，幸未造成人員傷亡。



綜合韓國媒體報道，事發於7月10日早上11時半左右，位於慶尚北道慶州市普門旅遊園區的主題公園慶州世界內大型觀覽設施「Time Rider」摩天輪的一個空車廂在運行中脫落墜落，連續撞擊另外兩個載有五人的車廂。

事故導致五名乘客受傷，其中包括四名小學生及一名四十歲女性，乘員送院接受治療後已全部出院。慶州世界事後即時暫停該設施的運營，並展開安全檢查。當局正調查車廂脫落的具體原因。

該摩天輪於去年6月安裝，高51米，旋轉一週約需12分鐘。與傳統的摩天輪不同，它的座艙並非固定在輪子上，而是沿着軌道運行。

當地警方表示，該宗事件不會採取刑事調查。韓國《旅遊促進法》規定，只有當遊樂設施故障超過30分鐘或造成人員傷亡時，才會處以罰款。