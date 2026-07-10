美國男童險遭黑熊襲擊　忠犬衝出狠咬熊臀力護少主｜有片

美國康涅狄格州托靈頓（Torrington）7月4日發生黑熊企圖襲擊兒童事件，一隻黑熊突然闖入一幢房屋側邊的車道，並全速衝向一名正在玩耍的男童。不過在這緊急情況下，一隻哈士奇犬見少主快要遇難，隨機爆衝上前，還狠咬黑熊肥臀一口，成功擊退猛獸救下少主。所幸男童無傷，哈士奇犬因護駕有功還獲主人賞賜一塊牛排。



屋主Jeffrey Tazzara表示自己當日正在收拾行李，準備出發去參加獨立日派對，他回憶事發一刻，指當時聽見「一種較以往極為不同的兇猛狂吠」，隨後就看見愛犬Bella在兒子面前衝向黑熊。

2026年7月4日，美國康涅狄格州，圖為一隻黑熊企圖襲擊男童的影片截圖，可見一隻哈士奇犬驅趕一隻黑熊。（截圖自Ｘ@MarioNawfal）

Tazzara稱愛犬：「咬了牠（黑熊）的屁股，結果那隻熊撞上了我的船，然後我認為牠匆匆鑽到船底下，接著從房子後方穿過，跑進了樹林中」，他還指自己計劃在下次家庭牛排大餐晚宴中，獎勵愛犬一塊牛排。

美國廣播公司（ABC）引述康涅狄格州能源與環境保護部（DEEP）表示，過去數十年來，當地黑熊數量一直有顯著增長的趨勢，導致黑熊在住宅區及被目擊次數愈趨頻繁。

當局強調，在大多數情況下，黑熊若未受到直接挑釁，多會自行返回更自然的野生棲息地，還提醒居民夏季是黑熊出沒的旺季，應妥善處理家中的廚餘、鳥食及燒烤爐，切勿將寵物飼料置於戶外過夜，以免散發氣味引來覓食的黑熊，釀成不必要的衝突與危險。