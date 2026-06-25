世界盃｜英國通靈貓Billy神預測19場全中 主人：牠零食多得嚇人
撰文：韓學敏
出版：更新：
一隻年僅一歲的英國短毛貓Billy因成功預測今屆世界盃全部19場非和局賽事的勝出隊伍而爆紅網絡。
《紐約郵報》6月23日報道，主人林（Linka Lin）與凱莉（Mark Kelly）來自北愛爾蘭紐里，每次賽前將兩國國旗放在Billy面前，讓牠用肉球揀選贏家，至今未甩轆，包括日前阿根廷砌低奧地利一仗都命中。
林笑言：「作為一隻貓，佢完全唔知自己做了網紅。對我們來說，牠還是我們的Billy。」她透露Billy三個月大時從慈善機構領養，因鼻上獨特花紋被暱稱「心心鼻」。最初他們只是與Billy玩「二選一」遊戲——選擇可樂抑或百事、飯或麵，後來世界盃開鑼順勢變成預測球隊，「沒想過這些影片會讓人瘋傳」。
Billy有時秒速選好，有時卻要想一想；最搞笑一次是，家中飛入蒼蠅搞到牠分心，預測被迫中斷。網民反應兩極，有人搞笑留言「我原諒你，你很可愛」，亦有輸球粉絲半開玩笑威脅「你最好不要中」。林坦言，隨賽事深入壓力愈大，但對Billy有信心：「牠這段時間吃零食的次數是史上最多，應該覺得很奇怪為什麼突然那麼好運氣。」
世界盃2026｜民主剛果雕像球迷趕及到場 全程站立撐祖國爆紅馬國明想現場睇世界盃意外踢爆高海寧經濟狀況：好有錢嗰啲囉世界盃2026｜尼馬有望對蘇格蘭一戰復出 首度於今屆世界盃登場世界盃2026｜日本隊顏值擔當中村敬斗 帥氣外貌撞樣謝霆鋒大仔