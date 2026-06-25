世界盃｜英國通靈貓Billy神預測19場全中　主人：牠零食多得嚇人

一隻年僅一歲的英國短毛貓Billy因成功預測今屆世界盃全部19場非和局賽事的勝出隊伍而爆紅網絡。



《紐約郵報》6月23日報道，主人林（Linka Lin）與凱莉（Mark Kelly）來自北愛爾蘭紐里，每次賽前將兩國國旗放在Billy面前，讓牠用肉球揀選贏家，至今未甩轆，包括日前阿根廷砌低奧地利一仗都命中。

林笑言：「作為一隻貓，佢完全唔知自己做了網紅。對我們來說，牠還是我們的Billy。」她透露Billy三個月大時從慈善機構領養，因鼻上獨特花紋被暱稱「心心鼻」。最初他們只是與Billy玩「二選一」遊戲——選擇可樂抑或百事、飯或麵，後來世界盃開鑼順勢變成預測球隊，「沒想過這些影片會讓人瘋傳」。

Billy有時秒速選好，有時卻要想一想；最搞笑一次是，家中飛入蒼蠅搞到牠分心，預測被迫中斷。網民反應兩極，有人搞笑留言「我原諒你，你很可愛」，亦有輸球粉絲半開玩笑威脅「你最好不要中」。林坦言，隨賽事深入壓力愈大，但對Billy有信心：「牠這段時間吃零食的次數是史上最多，應該覺得很奇怪為什麼突然那麼好運氣。」