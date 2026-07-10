瑞安航空客機窗戶脫落　男乘客頭肩遭吸出窗外　妻緊抓雙腿數分鐘

瑞安航空（Ryanair）一班客機7月10日發生機艙窗戶脫落事件，據外媒報道，一名男乘客部份身體遭吸出機外，頭部、肩膀都露在窗外長達數分鐘，其他乘客合力把他拉回機艙內，客機之後緊急降落，該名男乘客正接受治療。



該架波音737客機由希臘北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）出發，飛往德國巴伐利亞州梅明根（Memmingen），在事件發生後，客機緊急返回起飛地降落。瑞安航空證實一人接受醫療救助，但未詳細說明原因。

妻拼命抓住丈夫雙腿

希臘當地媒體指，當時飛機引擎一個零件脫落，砸碎一個窗戶，導致機艙失壓，​​一名乘客部份身體遭吸出窗外。航空公司未回應此說法。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》指，該名乘客是60多歲塞爾維亞公民，他的妻子拼命抓住丈夫的雙腿長達5分鐘，在其他乘客協助下，合力把他拉回機艙。

目擊者：他頭上有血昏迷好幾次

一位坐在飛機後方的目擊者稱，一開始並沒有意識到發生什麼事，「我們以為我們在往下掉」，他之後形容男傷者稱「他頭上有血，昏迷好幾次。」

目擊者稱，氧氣面罩當時從機艙頂部降下，「我們當時戴著氧氣面罩，不知道自己能不能活下來。」