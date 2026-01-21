馬斯克與瑞安航空 CEO互鬧 「白痴」　威脅收購對方兼炒人

美國富商馬斯克（Elon Musk）近期與歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）行政總裁奧利里（Michael O'Leary）掀起連日罵戰。起因是奧利里拒絕在其公司航班上安裝星鏈（Starlink）網絡，稱在飛機上加裝天線會導致2%的燃油阻力。而馬斯克則回應稱奧利里的解讀是錯誤的，雙方後來更開始互罵對方「白痴」。隨着矛盾升級，馬斯克甚至在X平台發起投票威脅收購瑞安航空，並稱應該解僱奧利里。



衛報報道，奧利里此前被問到是否會效仿漢莎航空（Lufthansa）和英國航空（British Airways），在其650架飛機上安裝馬斯克的星鏈衛星網絡技術時，奧利里稱在飛機上加裝天線會導致「2%的燃油阻力」，且將使其每年50億美元（約390億港元）的航空燃油支出，增加2億至2.5億美元。

2025年9月11日，在愛爾蘭都柏林舉行的瑞安航空（Ryanair）年度股東大會後，瑞安航空CEO奧利里（Michael O'Leary）在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

馬斯克後在X平台詢問網民，是否應該收購這家估值達300億歐元（約2,741億港元）的航空公司，稱「我是否該把瑞安航空買下來，然後找一個名字真叫Ryan的人來當負責人？」他還為此發起投票，結果在近95萬名投票者中，有76.5%的人投贊成票。

馬斯克先前曾兌現類似威脅。 他於2017年在社交平台上發推文表示自己喜歡Twitter。當一位記者建議他收購該平台時，馬斯克回應：「多少錢？」。約五年後，他以440億美元（約3,431億港元）的價格收購了Twitter，並將其更名為 X。