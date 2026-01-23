拒用星鏈遭馬斯克鬧Idiot　瑞安航空借勢推「白痴特賣」訂位量增

瑞安航空（Ryanair）行政總裁奧利里（Michael O'Leary）與特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日在網絡上互相嗆聲，起因是這家廉價航空拒絕採用馬斯克旗下的星鏈（Starlink）衛星網絡服務。不料，瑞安航空竟利用此聲量，推出名為「白痴特賣」的促銷活動。接著奧利里於21日表示，感謝馬斯克帶來的額外曝光，過去五天機票銷售成長了2%至3%。



據《BBC》等外媒報道，馬斯克稱奧利里是「令人無法忍受」和「白痴」（idiot），因為後者拒絕使用星鏈技術為航班提供無線網絡。奧利里在記者會上回應，他對馬斯克的嘲諷「毫不介意」，家中四個青少年孩子和其他人也經常這樣罵他。

美國富商馬斯克（Elon Musk）近期與歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）行政總裁奧利里（Michael O'Leary）掀起連日罵戰。(Reuters)

接著馬斯克暗示他可能收購這家廉航，在X（前稱Twitter）上發起「收購瑞安航空」的投票活動，儘管看起來像玩笑，仍吸引數千萬次瀏覽、七成以上網友投票贊同。另一方面，瑞安航空也趁勢推出「白痴特賣」。

奧利里直言這特賣活動，為官網帶來約400萬次點擊，近幾日訂位量明顯成長2%至3%。

銷售成長 奧利里感謝馬斯克宣傳

奧利里表示，團隊將前往X公司都柏林辦公室，送給馬斯克一張免費的瑞安航空機票，感謝他帶來的「絕佳宣傳效果」。他說：

如果他想罵我白痴，他不是第一個，也絕不會是最後一個。但如果這有助於提升瑞安航空的銷售，他可以整天罵我。

奧利里表示他並非否定馬斯克的星鏈技術，但要使用星鏈為瑞安乘客提供免費無線網絡並不符合成本效益。奧利里指出，安裝星鏈設備需要2.5億歐元（約23億港元），每年還會增加1億歐元的燃料成本。他認為願意付費使用無線網絡的乘客只有5%，投資報酬率很低。

