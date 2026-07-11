英國前閣員陳屍家中　身上有嚴重傷勢　警方列謀殺案調查拘1人

78歲的英國前政府閣員兼前國會議員Ann Widdecombe於7月9日被發現陳屍家中，身上有嚴重傷勢，其死訊於翌日公布。警方表示，他們將循謀殺案方面展開調查，並逮捕了一名26歲涉案白人男子。



路透社及英國廣播公司（BBC）10日報道，英國德文郡與康沃爾郡（Devon and Cornwall Police）警方稱，他們於9日中午左右接獲報案並趕到Ann Widdecombe的家中時，發現她已經死亡，且身上留有嚴重的傷勢。

警方同日稍後稱，他們當天在德文郡城鎮牛頓阿伯特（Newton Abbot）的一處住所，逮捕了涉案疑犯。警方指，他們將繼續對案件進行調查，惟暫沒資訊顯示這宗謀殺案與恐怖主義有關或涉及政治動機。

2019年4月24日，英國倫敦，時任歐洲議會議員、脫歐運動人士法拉奇（Nigel Farage，右）與Ann Widdecombe合影，宣傳後者加入脫歐黨（後更名為改革黨，Reform UK）。（Reuters）

Ann Widdecombe在1987年至2010年間代表保守黨在國會擔任議員，並在時任首相馬卓安（John Major）的政府中擔任多個初級內閣職位。

她持有明顯的社會保守主義政治觀點，後來加入了法拉奇（Nigel Farage）領導的脫歐黨（後更名為改革黨，Reform UK），並在2019年至2020年期間擔任歐洲議會議員。

2024年9月20日，英國改革黨成員Ann Widdecombe在英國伯明罕舉行的英國改革黨全國代表大會上做手勢。（Reuters）

Ann Widdecombe的死訊公布後，法拉奇發布了一段影片，對事件表示深切哀悼；英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）也表示，這是個令人震驚及悲痛的消息，並指人們在處理這事件時應超越任何政治黨派分歧。