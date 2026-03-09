英國2003年殺童惡魔判監40年　服刑期間遭獄友「私了」傷重不治

英國一名因為謀殺2名女童而入獄的男子亨特利（Ian Huntley），2月傳出遭到獄友襲擊重傷，送院後一直依靠維生系統維持生命，直到3月7日宣告身亡。



終年52歲的亨特利曾任學校管理員，於2003年因謀殺兩名10歲女孩而被定罪。當時一對好朋友在參加完燒烤聚會後去買糖果時失蹤，警方搜尋了13天，最終在一片樹林中的一條土路旁發現了兩名女孩的屍體。

英國司法部在一份聲明中表示：「這宗謀殺案仍然是我們國家歷史上最令人震驚和悲痛的案件之一，我們向她們的家人致以最深切的慰問。」

雖然亨特利否認謀殺這兩名10歲女孩，但在2003年倫敦中央刑事法院的審判後被判有罪。他的終身監禁判決建議至少服刑40年。

此後，亨特利多次遭遇暗殺，並與其他臭名昭著的殺人犯一起受到嚴密保護。

今年2月26日，他在英格蘭東北部的弗蘭克蘭監獄（Frankland prison）工坊內遭到獄友襲擊，英國媒體報道稱，動手的疑似為43歲的殺人犯兼強姦犯羅素（Anthony Russell）。達勒姆郡（County Durham，又譯杜倫或對衡）警方正在調查導致亨特利死亡的事件，並將案件資料提交給皇家檢控署，以考慮是否提起訴訟。

