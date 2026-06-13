英國漢狠殺2歲繼女入獄　疑遭3獄友捅逾30刀陳屍監房內

英國33歲囚犯Kyle Bevan因殺害2歲繼女入獄，他2025年11月陳屍監獄牢房內，法庭如今展開審訊，其3名獄友涉嫌謀殺，據檢方指，Kyle Bevan遭捅逾30刀。



英國威克菲監獄（HMP Wakefield）（英國政府網站）

事發監獄位於英國威克菲（Wakefield），3名面臨審訊的疑犯為45歲的Mark Fellows、64歲的David Taylor及57歲的Lee Newell，檢方指，3人尾隨Kyle Bevan進入牢房，在約4.5分鐘後離開，Kyle Bevan陳屍在房內。

檢方主張，3名被告使用至少一種武器，殘忍地殺害死者，並讓其「看起來像睡在床上」，並丟棄一件沾有血跡的衣物。

Kyle Bevan最後因失血過多而死，至第二天早上點名時其他人發現他的屍體，其胸口、腹部都有刀傷。

英國囚犯Kyle Bevan死於英國監獄（Dyfed-Powys Police）

英國廣播公司（BBC）報道指，一些囚犯經常受到「霸凌」，如犯下「尤其令人髮指」的罪行，包括性侵犯或侵害兒童罪等。目前未知是否與此有關，檢方指，Kyle Bevan在獄中獨來獨往，據了解與3名被告沒有任何關聯。

2020年7月，Kyle Bevan因在家中殘暴殺害2歲繼女，導致其身體有101處不同傷口，包括腦損傷。他2023年被判處終身監禁，最低刑期為28年。