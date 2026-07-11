美國對伊朗進行新一輪制裁　包括穆傑塔巴關鍵金主

美國財政部周五（7月10日）宣布，對伊朗實施新制裁，被制裁對象包括伊朗新最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的一名關鍵資金支持者，以及另外13名個人和實體。



路透社報道，美國財政部發表聲明說，此次制裁針對的是常駐杜拜的伊朗銀行家兼商人安薩里（Ali Ansari）。他之前因涉嫌為伊朗伊斯蘭革命衛隊及其他實體提供資金而遭英國制裁。

聲明指安薩里把公共資金轉移至龐大的海外房地產和商業投資組合，旨在讓自己、政府精英和伊朗革命衛隊聚斂財富。

2026年5月8日，伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫額，橫額上印有伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的照片。（Reuters）

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）還對三家設在伊朗的貨幣兌換所以及境外「幌子公司」實施制裁。OFAC稱，這些實體利用層層空殼公司來掩蓋伊朗政府的非法活動，每年替受制裁的伊朗銀行轉移數十億美元。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）說：「美國正在採取果斷行動，切斷支撐伊朗統治精英的金融命脈。通過打擊這些網絡，美國直接阻斷了伊朗政權獲取外匯和進行國際金融活動的能力。」

此前，三艘屬於卡塔爾和沙特阿拉伯的商用油輪遭伊朗炮火襲擊，美國隨後打擊伊朗目標，伊朗則襲擊波斯灣鄰國境內的美軍目標作為回應。

這張於2026年7月1日在阿曼拍攝的照片中，可以看見有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

《紐約時報》報道，三名要求匿名的美國高級官員同日表示，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）將很快全面恢復通航，並指伊朗談判代表將近期船隻遇襲事件歸咎於擅自行動的軍事單位。

他們預計伊朗將在未來幾天發表公開聲明，確認霍爾木茲海峽所有航道保持開放，伊朗軍隊將停止向通過這條狹窄水道的船隻開火。他們還說，如果伊朗不發表這項聲明並予以遵守，「他們不會有好下場。」

2026年6月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區出席活動。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10日說，與伊朗達成的14項條款停火協議已經失效，但應伊朗的要求，美國同意繼續進行談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

