內塔尼亞胡：無論是否達成協議　絕不允許伊朗擁有核武

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月9日在以色列國防軍第192期飛行員培訓班畢業典禮上表示，無論未來是否與伊朗達成外交協議，絕不會允許伊朗擁有核武器。



內塔尼亞胡宣稱：「過去一年，中東上空的活動空前頻繁，尤其是我們對伊朗發動的兩次成功軍事行動。如果我們不採取行動，伊朗就會擁有核武器。」隨後，他又稱：「伊朗恐怖政權已受嚴重打擊，我們的政策很明確，無論是否達成協議，伊朗都不會擁有核武器。」

2026年6月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷發表演講。（Reuters）

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）也釋放強硬資訊，警告伊朗當局只要企圖傷害以色列，以軍必反制到底。他證實以軍先前重啟伊朗空域軍事行動，擊斃多名伊朗高層將領，重創伊朗軍事勢力，並重申以軍駐守加沙、黎巴嫩、敘利亞等區域、不會撤軍。

以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）則表示，近期數百架戰機、數萬官兵維持高規格戒備，密切監控伊朗、黎巴嫩動態，隨時能出擊反擊威脅。

同時，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）讚揚本屆飛行員於實戰中養成，展現出色戰力與團結精神。