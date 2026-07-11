特朗普稱已下令應對伊朗暗殺：倘我有不測將發動前所未見的轟炸

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月10日表示，他已經留下指令，如果伊朗成功將其暗殺 ，美國將會對伊方發動強度「前所未見」的轟炸。



特朗普10日接受《紐約郵報》專訪時，被問到以色列最近向他通報伊朗策劃暗殺他的報道。對此，他表示自己長期以來一直是伊朗暗殺名單上的頭號目標，但否認以方有提出任何新的情報。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

特朗普又稱已留下指令，以應對伊朗的暗殺威脅。他就： 「我已經留下指示，如果發生什麼事，就用他們（伊朗）從未見過的強度對他們進行轟炸。」

特朗普過去已曾多次指自己是德黑蘭的暗殺目標，他最近在土耳其出席北約峰會時，也再次發表相關言論。他表示：「我是伊朗的頭號目標！......昨天又出了一份榜單，我排在第一位。我更喜歡在TikTok上排名第一，但我是在被殺名單上第一！」

2026年6月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區出席活動時，舉起右手指着某個方向。（Reuters）

白宮傳訊總監Steven Cheung在9日發聲明表示，特朗普被很多美國的敵人盯上，美方將動用一切手段來應對這些威脅。