日本全國綠茶納入地理標識保護制度　應對海外仿製氾濫

日本農林水產省7月10日宣布，新增「日本茶」等三項產品納入地理標識（GI）保護制度，涵蓋日本國內種植、加工的所有綠茶，不限制特定產地，是繼「日本酒」後第二個無指定產地的GI保護案例。



日本共同社報道指，由於近年全球綠茶需求攀升，海外仿製品氾濫，日本茶業中央會去年10月提交申請將「日本茶」納入GI，希望保護本土茶葉品牌。納入GI制度後，產品可使用專用標識，政府將嚴格監管違規標註行為。本次納入GI的其餘兩項為靜岡縣「濱名湖鰻魚」、石川縣「加賀蓮藕」。

2026年7月10日，日本農林水產省宣布新增「日本茶」等三項產品納入地理標識（GI）保護制度。產品納入後可使用專用標識，政府將嚴格監管違規標注行為。（NHK）

日本GI制度自2015年啟用，現與歐盟、英國實施雙向保護，產品可在合作國家獲得權益保障，助力提升海外口碑與出口競爭力。農林水產相鈴木憲和表示，此舉能強化日本茶整體品牌力，有效應對仿製品，推動出口增長。

隨著本次新增，日本GI保護產品數量增至170種。此前已列入的茶類產品包括靜岡縣「深蒸菊川茶」和靜岡縣「八女傳統本玉露」。