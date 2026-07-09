日本父親狠心勒死兩名年幼子女　冷漠認罪：我對未來感到絕望

日本群馬縣伊势崎市7月5日發生一起駭人悲劇，一名母親下班回家發現自己一名6歲女兒和一名3歲兒子倒地昏迷，情急之下緊急報警求助。但約30分鐘後，42歲父親井上敏典隨後無表情地承認用領帶勒斃親生孩子。警方於7日以涉嫌殺人罪將其逮捕並移送檢方。



據日媒《朝日新聞》報道，在案發當日，母親如常外出上班，獨留井上敏典與兩名孩子在家，他最終利用領帶、電源線、束帶等居家物品，狠心勒死兩名年幼子女。

2026年7月5日，42歲父親井上敏典供述稱因病痛折磨、工作受影響等，萌生輕生並傷害子女念頭，最終用領帶等物品，狠心勒死兩名親生幼童。（NHK）

據井上敏典供述，今年1月起他因身體抱恙長期請假居家，徹底斷了收入來源，飽受病痛困擾的他對「自己的健康以及家庭的未來陷入悲觀絕望」，因而萌生輕生及殺害子女念頭，最終釀成憾事。

街坊鄰居亦對起悲劇滿滿震驚，回憶稱井上敏典原本性格溫和安靜，年初還常帶兩個小孩去公園蕩鞦韆、親子互動和睦，但自從請假居家後，性情明顯變得冷漠孤僻、舉止異常。

目前，警方仍持續追查案發完整過程與嫌疑人作案心理。