韓國新版《外交白皮書》：強調務實外交　對華關係重回正軌

韓國外交部7月10日發布《2025外交白皮書》，書中涵蓋韓國去年就國際形勢、政府外交政策基調及主要外交活動。而在對華外交方面，書中就提及去年中國國家主席習近平時隔11年訪韓，推動雙邊關係重回正軌並穩步恢復發展。



韓國外交部長趙顯在《外交白皮書》序言中表示，去年世界多地武力衝突持續，經濟、貿易和國際秩序面臨前所未有的動盪。在嚴峻的外部環境下，韓國新一屆政府開展以國家利益為重的務實外交。

2026年1月5日，韓國總統李在明與夫人金惠景在對中國進行國事訪問使用小米手機與中國國家主席習近平與其夫人彭麗媛進行合影。（X@Jaemyung_Lee）

對華外交方面，白皮書提及去年中國國家主席習近平時隔11年對韓國進行國事訪問，推動韓中關係重回正軌並穩步恢復發展。

韓美同盟方面，白皮書介紹稱，韓美首腦會談達成重要共識，美方首次明確支援韓國自主建造核動力潛艇，並認可韓國出於和平目的進行鈾濃縮與乏燃料後處理，雙方商定推進相關合作事宜。韓日關係方面，白皮書將恢復兩國領導人「穿梭外交」、構建首腦互信列為主要外交成果。

日本防衛大臣小泉進次郎周日（28日）與韓國防長安圭伯在首爾舉行會談。（Reuters）

對朝政策方面，白皮書闡明政府的基本立場，即尊重朝鮮現有體制、不謀求吸收式統一、無意採取敵對舉措。白皮書提出，將通過擴大南北交流合作、分階段務實推進半島無核化，結束半島長期敵對和對抗局面，開啟韓朝和平共處、共同發展的新階段。