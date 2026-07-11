韓國新版《外交白皮書》：強調務實外交 對華關係重回正軌
撰文：官祿倡
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韓國外交部7月10日發布《2025外交白皮書》，書中涵蓋韓國去年就國際形勢、政府外交政策基調及主要外交活動。而在對華外交方面，書中就提及去年中國國家主席習近平時隔11年訪韓，推動雙邊關係重回正軌並穩步恢復發展。
韓國外交部長趙顯在《外交白皮書》序言中表示，去年世界多地武力衝突持續，經濟、貿易和國際秩序面臨前所未有的動盪。在嚴峻的外部環境下，韓國新一屆政府開展以國家利益為重的務實外交。
對華外交方面，白皮書提及去年中國國家主席習近平時隔11年對韓國進行國事訪問，推動韓中關係重回正軌並穩步恢復發展。
韓美同盟方面，白皮書介紹稱，韓美首腦會談達成重要共識，美方首次明確支援韓國自主建造核動力潛艇，並認可韓國出於和平目的進行鈾濃縮與乏燃料後處理，雙方商定推進相關合作事宜。韓日關係方面，白皮書將恢復兩國領導人「穿梭外交」、構建首腦互信列為主要外交成果。
對朝政策方面，白皮書闡明政府的基本立場，即尊重朝鮮現有體制、不謀求吸收式統一、無意採取敵對舉措。白皮書提出，將通過擴大南北交流合作、分階段務實推進半島無核化，結束半島長期敵對和對抗局面，開啟韓朝和平共處、共同發展的新階段。
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