李在明不簡單　一邊友華　一邊獲高市早苗邀請泡溫泉

最近的世界，大事不斷，亂雲飛渡。但有一個感覺，韓國的李在明總統，越來越不簡單。



北京時間5月22日（周五）凌晨，看了一下，他的社交媒體賬號，最新一條內容就與中國有關。

李在明有點生氣，氣一些韓國媒體太下作。他是這樣說的：

首爾經濟TV製作了一篇名為「中國人突襲購買首爾江南944套公寓……多套拋售的房源被一掃而空」的假視頻新聞，現在已經刪除了。

經查證，1-4月期間，江南區購房的中國人僅有5人，這明顯是虛假報道。

估計是故意製作的假新聞報道，用作反華煽動材料。

身為媒體，尤其是經濟媒體，煽動反華情緒，對國家和國民有什麼幫助呢？

2026年5月13日，韓國首爾，韓國總統李在明（右）在青瓦台會見中國國務院副總理何立峰（左）時握手。（Reuters）

應該嚴格追究責任吧？

李在明是真被氣到了，真實是新聞的生命，韓國媒體啊韓國媒體，你怎麼這樣下三濫。

韓聯社還報道，前一天在國務會議上，李在明也痛批，這家媒體在故意製造對中國的仇視情緒，必須明確追究責任，並要求法務部研究，現行法律中是否存在針對明顯假新聞的處罰條款……

買房5人，能編造出944套，有些韓國媒體的品行，真是讓人無語……

作為總統的李在明看到了，斷然說不。

而且公開點名造謠媒體，指責其煽動反華情緒，這在當下的韓國政壇，坦率地說，還是很難得的。

要知道，在他的前任尹錫悅政府期間，類似造謠事件何其多也。甚至總統本人，都參與其中。尹錫悅不就公開聲稱，「中國製造的太陽能設備破壞韓國森林」，真是荒謬得一塌糊塗。

尹錫悅真那麼傻嗎？

肯定不是的。

有些人裝傻，是為了迎合；有些人清醒，是還有所擔當。

2019年1月25日，中國北京郊區的現代汽車公司（Hyundai Motor Co）工廠外懸掛着韓國和中國國旗。（Reuters）

必須看到，中韓關係目前總體還好，但韓國總有那麼一些人，喜歡帶着有色眼鏡看待中國，喜歡向美日納投名狀，更見不得中韓關係變好，於是，各種造謠、污衊、抹黑、中傷，一些政客也樂見如此，還各種縱容迎合。

在這點上，不得不說，李在明還是清醒的。他多次對反華言論說不，包括這次實在看不下去，要求嚴肅處理。

李在明的不簡單，最近還有一件事，他接待了日本首相高市早苗。

這可不是一個輕鬆的任務，被高市早苗搶了風頭這還是小事，關鍵是李總統夫婦還做了「重大的犧牲」。

當然，從韓國的角度看，搞好韓日關係也很重要，畢竟，日本也是搬不走的鄰居，日本整體實力要強於韓國，日本一度制裁就讓韓國很頭疼……

2026年5月19日，韓國安東市，韓國總統李在明（左三）與日本首相高市早苗（左二）一同欣賞當地傳統的煙花節。（Reuters）

所以，這次高市訪問韓國，韓國給予她准國家元首的超高規格待遇。韓國傳統儀仗隊迎接護衛，李在明特意邀請高市到他家鄉安東做客，一起欣賞韓國演出和煙火表演。

高市很高興，興奮地公開約李在明：「幸運的是（與韓國）沒有時差，我們約定如果遇到什麼困難，就經常通電話。下次在日本泡溫泉怎麼樣？該選哪裏呢？我非常期待。想帶你去一個美麗的地方。」

日本女首相，韓國李總統，相約一起泡溫泉。

全世界都看得目瞪口呆，日本首相，果然有一套。

李總統，你到底從還是不從？

還有，如果我們一個女同事約男同事一起泡溫泉，大家會怎麼想？高市啊高市，你讓李總統夫人金惠景怎麼想？

這還沒有完。

在相互贈送禮物時，得知李在明贈送她一個韓國傳統紙製作的包包，高市高興得跳了起來，雙手緊緊抱住了李在明……

2026年5月19日，韓國安東市，韓國總統李在明（右）與到訪的日本首相高市早苗（左）合影，照片中她戴上李在明贈送的眼鏡。（Reuters）

李在明是一個眼鏡男，高市贈送他日本產的眼鏡，趁着李在明試戴新眼鏡時，高市一把搶過李在明眼鏡戴上，並示意記者們趕緊拍照。

哦，高市還贈送李在明日本新潟縣產的鈦金屬杯。高市在一旁親自介紹，這杯子真的很輕便，很結實，隨後她做了一個手勢，「夫妻吵架時一把扔過去也不會壞……」

高市啊高市，你是有切身感受還是感覺到了什麼，你又讓李總統夫人金惠景怎麼想？

當然，這都是花絮，關鍵還有正事。

按照高市在社交媒體上的說法，現在國際社會正迎來非常困難的時期，日本和韓國要攜手，加強兩國合作，以及日美韓三國的戰略合作。

請注意：提到美國，沒有中國。

但看韓國總統府發佈的公告，有一段是這樣說的：「李總統表示，為了地區和平與穩定，不僅韓日、韓美日要合作，韓中日三國相互尊重、合作、尋求共同利益的過程也特別重要。為了激活韓中日合作，我們還建議共同探討優先推進以民間為中心的三國合作方案。」

2026年5月19日，韓國安東市，韓國總統李在明（左）與日本首相高市早苗（右）一同欣賞當地傳統的煙花節。（李在明Facebook）

高市故意避開中國，但李在明偏偏強調還要和中國加強合作。

大家可以體會下，這裏面措辭的微妙差別。

也不得不說，李在明總統的心思，我們都看到了。

此外，還有兩個很有意思的小細節。

第一個，日本人也看不下去了。

我看到，就在李在明痛罵韓國媒體造謠中國的貼文下，明顯是一位日本人的留言，這樣寫道：

那邊（日本）也有同樣的煩惱呢……

只是，李在明總統想必也注意到了，我們國家的首相是帶頭煽動反中的人。

真的很丟人，很氣人。

好不容易，你們提出了「日中韓合作」的聲音，可我認為這些一點也沒傳到她那裏。

日本人看到了，日本人認為李在明也應該看到了。

2026年5月20日，韓國總統李在明（左）與日本首相高市早苗（右）在韓國舉行會面。（李在明Facebook）

李在明啊李在明，你批評有些人煽動反華情緒，你剛接待的高市早苗就是啊。

還有，你苦口婆心對高市講中日韓三國要合作，完全是對牛彈琴。真是太丟人了。

第二個，李總統也有小想法。

高市早苗這次訪問韓國，毫無疑問，是兩國關係史上的一件大事。前面說了，韓國給予了超高規格接待，李在明還特意在家鄉迎客。

但一個很反常的現象。

都是社交媒體的高手，高市早苗發了一張又一張照片，還寫文感嘆美好的韓國之行，感謝李在明的熱情款待。

2026年5月19日，韓國安東，韓國總統李在明（右）與日本首相高市早苗（左）在會晤期間合影留念。（Reuters）

但李在明的社交媒體賬號，提都沒提這次來訪。甚至他痛罵韓國媒體煽動反華情緒，都沒有提自己怎樣接待了高市早苗。

李在明不發自己的外事活動嗎？

不是的。

看了一下，就前幾天，他還發了跟美國特朗普通電話，跟墨西哥女總統辛鮑姆通電話，甚至還發了自己接待來訪的美國財長貝森特，那就是沒找到高市早苗的影子。

人家都約你去一起去泡溫泉了，李總統啊李總統，你這算是什麼意思啊。

本文轉載自《牛彈琴》公眾號，不代表香港01立場

