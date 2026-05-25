山西礦難82死｜李在明發文向遇難者致哀　金正恩向習近平致慰問電

韓聯社報道，韓國總統李在明5月24日就山西省煤礦爆炸事故造成多人遇難，向遇難者家屬和中國人民致以深切哀悼和慰問。周一，朝鮮國務委員會委員長金正恩同樣就爆炸事故向國家主席習近平致慰問電。



李在明周日在社交平台X以中韓雙語發文稱，「驚悉中國山西省煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，令人深感痛心和悲傷」。他表示，希望在中國政府和有關部門的努力下，此次事故能夠儘快得到妥善處置，並向事故遇難者表示哀悼，祝願所有傷者早日康復。

金正恩在慰問電中稱，「向總書記同志、中國共產黨、政府和人民以及遇難者家屬表示誠摯慰問。衷心希望在以總書記同志為核心的中國共產黨和中國政府的領導下，中國人民早日克服事故影響，遇難者家屬走出悲痛恢復穩定生活」。

2025年9月4日，習近平在北京人民大會堂會見朝鮮領導人金正恩（China Daily via REUTERS）

5月22日，山西通洲集團留神峪煤礦氣體爆炸，截至24日晚，事故導致82人死亡，2人失聯，128人受傷住院治療。