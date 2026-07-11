伊朗據報拒在美國改立場前談判　穆傑塔巴：誓為先父哈梅內伊報仇

伊朗半官方媒體法爾斯通訊社（Fars News Agency）引述消息人士指，伊朗尚未擬議與美國進行談判，除非美國率先改變現行立場，否則不會有任何談判。伊朗新最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）則在已故父親哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮結束後發表書面致辭，誓言「為先父以及戰爭期間喪生的士兵，向那些兇手報仇」。



報道指，消息人士否認早前多家與以色列有關的媒體所發布的，伊朗已尋求與美國進行談判的消息，還強調除非美方首先改變立場，否則伊朗不談判。

伊朗提及的要求包括成立一個旨在確保戰事結束並促成撤軍的對黎巴嫩局勢工作小組；依伊朗安排，解決霍爾木茲海峽的通航問題；恢復伊朗石油出口，並使石油供應恢復正常狀態。

2026年7月9日，哈梅內伊靈柩運回至伊朗。（Reuters）

哈梅內伊的葬禮儀式於7月5日舉行時，他的3位兒子現身儀式現場，惟穆傑塔巴全程未公開露面。

穆傑塔巴的Telegram賬戶周六公布他7月9日的書面致辭，其中寫有對先父的不捨與哀悼，強調哈梅內伊遭到不公正的手段殺害，以身殉道，誓言為父報仇，並指兇手應明白「復仇行動無論如何都會得以實施，不久之後，世界各地心懷自由的人們都將各自承擔這項神聖使命中的一份責任。」