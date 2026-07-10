哈梅內伊今家鄉安葬　伊朗民眾聚集高呼反美口號：殺死特朗普報仇

伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）將於當地時間7月9日在其出生地、伊朗宗教聖地馬什哈德（Mashhad）下葬。當日有大批哀悼者在馬什哈德聚集，期間有人高喊反美口號，揚言要殺死美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），為遭美國及以色列刺殺而亡的哈梅內伊報仇。



路透社及半島電視台9日報道，哈梅內伊的遺體在為期約一週的葬禮儀式，於當日早上運抵馬什哈德，準備在伊瑪目禮薩陵墓下葬。

2026年7月9日，伊朗馬什哈德，哀悼者在運送伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）靈柩的車輛周圍聚集。（Reuters）

據伊媒釋出的影片，哈梅內伊的遺體接着被貨車運往伊瑪目禮薩陵墓，車輛緩緩穿過擁擠的街道，頭戴白色頭巾的教士則在貨車兩側隨行。

身穿黑衣的哀悼者緊跟在後，揮舞着伊朗國旗、哈梅內伊的照片和印有伊斯蘭革命口號的紅色標語牌。

據報道，哀悼者手持多個寫有「殺死特朗普」的橫幅，另有哀悼者高喊「我以最高領袖的血發誓，特朗普，我們會殺了你！」等反美口號口號。

2026年7月9日，伊朗馬什哈德，哀悼者在伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮遊行隊伍中舉著寫有「我們將殺死特朗普」的橫幅。（Reuters）

美媒：穆傑塔巴料不出席

美媒引述伊朗國家電視台（IRIB）指，哈梅內伊葬禮將在家屬的見證下舉行，但沒有具體說明有哪些人出席，外界關注伊朗現任最高領袖、哈梅內伊的兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）會否出席葬禮。

然而，美媒引述一名消息人士透露，穆傑塔巴不太可能出席哈梅內伊的葬禮。

穆傑塔巴接任最高領袖以來至今，尚未公開露面。伊朗政府此前表示，他在美國及以色列的空襲中受傷，但未公開傷勢嚴重程度。