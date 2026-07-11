美國傳不願以色列介入對伊戰事　以方稱遭伊朗報復威脅

據美媒7月10日援引以色列知情人士消息報道，特朗普政府不希望以色列介入美國對伊朗的軍事打擊行動，擔心令局勢失去控制。另一方面，伊朗表示對任何攻擊都予以報復，以方藉此表示自己將「難以倖免」伊朗的報復。



知情人士透露，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）非常想加入美國的打擊行動，但是美國不希望以色列介入。據以色列媒體報道，以色列已向美國表示願意參與對伊進一步軍事行動，但正等待美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的同意。

伊朗最高安全機構秘書左加德（Mohammad Bagher Zolghadr）公開表示：「任何對基礎設施的攻擊都將遭到報復，對這些暴行負有責任的猶太復國主義犯罪政權將不會逃脫我們戰士的反擊。」

2026年6月28日，巴林救援人員在一棟住宅工作，當局稱該建築遭到伊朗無人機襲擊。（Reuters）

美軍7日和8日以回應伊朗近期襲擊霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）商船為由，連續兩天對伊朗發動軍事打擊，而伊朗則向巴林、科威特、卡塔爾和約旦等國的美軍設施發動導彈和無人機襲擊。

對此，以色列官方則表示，如果美國繼續襲擊伊朗，以色列將成為伊朗的打擊目標。以媒分析，美伊諒解備忘錄正在瓦解，以色列有可能重返伊朗戰爭。