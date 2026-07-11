美議員兼總統大選潛在參選人訪巴勒斯坦　遭以色列定居者持槍扣留

美國民主黨加州眾議員、表明有意角逐2028年總統大選的卡納（Ro Khanna）在巴勒斯坦西岸訪問期間，其車隊被持有美製M4步槍的以色列定居者圍堵扣留。



據路透社報道，卡納與其團隊周三（7月8日）在參觀約旦河西岸南部地區遭破壞的村莊Khirbet Zanuta時，遭到一批持M4的以色列定居者圍住客貨車、封路並扣留他們，還召來以軍。《紐約時報》指，他在約90分鐘後才能離開。

「我們當時在一個被以色列定居者摧毀的村莊，他們摧毀了學校，摧毀了整個村莊，我們只能眼睜睜地看著這一切發生，」卡納並說：「他們帶著美國產的M4步槍，扣留了我們並封鎖道路。然後叫來了以色列國防軍，以軍站在他們那邊，不是美國人這邊」。

卡納的助手卡斯凱（Cameron Kasky）稱曾向耶路撒冷美領館求援，最終似警察的軍官介入才放行。以軍回應指，接報定居者在村莊阻車後派員驅散以色列平民，讓車輛通行。

卡納曾在2009年至2011年奧巴馬（Barack Obama）執政期間擔任美國商務部副助理部長。他表示正考慮角逐2028年總統大選：「這次訪問之後，我會更加堅定地考慮這件事。」

路透/益普索民調顯示，民主黨人受訪者對以色列好感度由2018年59%跌至2025年5月22%。國會內的民主黨人愈來愈多施壓欲切斷對以色列年均38億美元軍援（含M4等輕武器及攔截彈）。同期在特拉維夫的前奧巴馬幕僚長、另一考慮角逐2028年總統大選的伊曼紐爾（Rahm Emanuel），也批以色列政策侵蝕美以同盟。

卡納在圖爾穆斯阿耶外圍俯瞰定居點哨站，稱黨內建制「對巴勒斯坦、加沙、以色列已成多大道德考驗一無所知」，「若不願為巴人人權發聲、不敢批加沙種族滅絕和西岸種族隔離，就是道德妥協」。